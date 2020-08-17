До конца лета в Петербурге ожидают первые поставки вакцины от гриппа, сначала прививки получат дети

В Петербурге готовятся к началу антигриппозной кампании. 21 августа в городе ждут первую партию вакцин против гриппа для детей. Планируется, что в детские поликлиники она поступит в начале следующей недели. А до конца месяца обещают поставки вакцины и для взрослых.

Сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставка вакцин против гриппа в регионы уже началась: первыми препарат будут получать «северные территории».

Как стало известно «Доктору Питеру», в Петербург антигриппозные вакцины для бесплатной иммунизации детей и взрослых еще не поступили. Поставка первой партии вакцины «Совигрипп» в рамках Нацкалендаря ожидается в городе 21 августа – пока только для детей. Должно поступить 199 тысяч доз – это более трети от заявленной потребности. Если препарат прибудет, как и планируется, в пятницу, то вакцинация детей может стартовать в начале следующей недели – на доставку препарата в поликлиники уйдет еще 2-3 дня.

Первую партию взрослой вакцины «Совигрипп» по контракту ждут в Петербурге до 30 августа. Сколько именно доз поступит в первом транше, неизвестно. Также пока не сообщается, будут ли в этом году бесплатно прививать петербуржцев от гриппа квадривалентной вакциной (от четырех штаммов вируса гриппа) - в Роспотребнадзоре обещали начать поэтапный переход России на такие вакцины еще в прошлом сезоне.

Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа А и В – по рекомендации ВОЗ, состав трехвалентных вакцин от гриппа в этом году полностью поменялся. Специалисты НИИ гриппа также призвали петербуржцев серьезнее отнестись к вакцинации от гриппа в предстоящем сезоне и обязательно сделать прививку. Напомним, в конце июля губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в этом году прививку от гриппа должны получить 2,8 млн петербуржцев, в том числе 488 тысяч детей. По словам губернатора, еще более 117 тысяч доз вакцин город собирается закупить дополнительно. Традиционно около станций метро и крупных торговых центров обещают развернуть передвижные прививочные пункты.

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