Кардиолог назвал способы снизить вред от сидячей работы

Офисным работникам необходимо регулярно выполнять физические упражнения или заменить привычное кресло на стоячий компьютерный столик. Такой совет клеркам дал кардиолог Владимир Хорошев.

Большинство российских работников проводят много времени в сидячем положении. В таком режиме работают сотрудники офисов, водители, специалисты на различных предприятиях. Это может привести к печальным последствиям, говорит кардиолог Владимир Хорошев.

«Сидячая поза — это самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека поза. Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам. Это очень плохо. Замедление кровотока в итоге ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что приводит к очень тяжелым последствиям, к поражению всего артериального русла нижних конечностей. К сожалению, потом это потребует очень дорогостоящего лечения», - цитирует специалиста радио Sputnik.

По словам врача, необходимо время от времени делать физические упражнения или приобрести стоячий компьютерный столик.

«На таком месте человек не сидит, а стоит. Это функционально выгоднее. Но надо помнить, что стоячая поза тоже небезвредна, но человек может уменьшить вред, если каждые 30 минут будет, например, двигать стопами. Такие несложные упражнения будут побуждать сокращать мышцы», - пояснил специалист.