Список самых опасных профессий в 2020 году возглавили врачи

Врачи возглавили рейтинг самых опасных профессий в 2020 году. Они обогнали шахтеров, пожарных и военных.

Сервис SuperJob составил рейтинг самых опасных профессий в этом году. По данным аналитиков, тяжелее всего приходится медикам. Они даже обогнали шахтеров, военнослужащих и пожарных.

«По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2–3% россиян, сегодня — каждый пятый», — сообщили специалисты.

Профессию врача посчитали опасной около 20% россиян, 10% считают, что хуже всего приходится шахтерам. 8% опрошенных сообщили, что наиболее опасная работа у пожарных.

«Сегодня медработники в первом списке в связи с пандемией. Профессия врача — это уже подвиг», — говорится в исследовании.

Также в списке оказались водители, сотрудники правоохранительных органов и политики - они набрали по 4%. Около 2% респондентов проголосовали за летчиков, 1% уверены, что самая рискованная работа у журналистов. Столько же процентов набрали преподаватели и саперы.