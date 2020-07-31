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Заразившиеся коронавирусом медики смогут быстрее получать страховые выплаты

15:17, 31.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Медики, которые заразились коронавирусом на работе, имеют право получать страховые выплаты в тот же день, когда было выявлено заболевание. Кроме того, вред здоровью может быть подтвержден результатами компьютерной томографии.

В России упростили и ускорили процедуру начисления страховых выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Как говорится в документе, медицинские работники имеют право на получение единовременной страховой выплаты со дня наступления страхового случая. Также изменились основания для вынесения решения комиссии о назначении выплат. Раньше для положительного решения требовалось подтверждение факта инфицирования лабораторными исследованиями. Сейчас, если возможности их провести нет, будет достаточно результатов компьютерной томографии.

Указ уже вступил в силу. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.

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Напомним, Минздрав, Роспотребнадзор и Фонд социального страхования разработали документ с пояснениями о назначении страховых выплат медикам и водителям скорой помощи за работу с коронавирусом. В нем говорится, что сомнения при назначении страховых выплат заразившимся медработникам должны трактоваться в их пользу. Решение о предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования. Выплаты осуществляются вне зависимости от того, установлена ли вина работника или работодателя в возникновении страхового случая.

Указ о введении обязательного страхования жизни и здоровья медработников Владимир Путин подписал 6 мая. Дополнительные страховые гарантии предоставляются медработникам (врачам, среднему и младшему медперсоналу) и водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. При временной потере трудоспособности пострадавшим полагается 68811 рублей. Сотрудники, получившие инвалидность из-за перенесенного заболевания, должны получить от 688 113 до 2 064 339 рублей. При смерти медика от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2 752 452 рублей.

Рубрики: Инфекционные болезни, Права врача

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