Заразившиеся коронавирусом медики смогут быстрее получать страховые выплаты

Медики, которые заразились коронавирусом на работе, имеют право получать страховые выплаты в тот же день, когда было выявлено заболевание. Кроме того, вред здоровью может быть подтвержден результатами компьютерной томографии.

В России упростили и ускорили процедуру начисления страховых выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Как говорится в документе, медицинские работники имеют право на получение единовременной страховой выплаты со дня наступления страхового случая. Также изменились основания для вынесения решения комиссии о назначении выплат. Раньше для положительного решения требовалось подтверждение факта инфицирования лабораторными исследованиями. Сейчас, если возможности их провести нет, будет достаточно результатов компьютерной томографии.

Указ уже вступил в силу. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.

Напомним, Минздрав, Роспотребнадзор и Фонд социального страхования разработали документ с пояснениями о назначении страховых выплат медикам и водителям скорой помощи за работу с коронавирусом. В нем говорится, что сомнения при назначении страховых выплат заразившимся медработникам должны трактоваться в их пользу. Решение о предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования. Выплаты осуществляются вне зависимости от того, установлена ли вина работника или работодателя в возникновении страхового случая.