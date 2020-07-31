Заразившиеся коронавирусом медики смогут быстрее получать страховые выплаты

Заразившиеся коронавирусом медики смогут быстрее получать страховые выплаты15:17, 31.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Медики, которые заразились коронавирусом на работе, имеют право получать страховые выплаты в тот же день, когда было выявлено заболевание. Кроме того, вред здоровью может быть подтвержден результатами компьютерной томографии.
В России упростили и ускорили процедуру начисления страховых выплат медикам, которые заразились коронавирусом на работе, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Как говорится в документе, медицинские работники имеют право на получение единовременной страховой выплаты со дня наступления страхового случая. Также изменились основания для вынесения решения комиссии о назначении выплат. Раньше для положительного решения требовалось подтверждение факта инфицирования лабораторными исследованиями. Сейчас, если возможности их провести нет, будет достаточно результатов компьютерной томографии.
Указ уже вступил в силу. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.
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