Роспотребнадзор посоветовал туристам не останавливаться в хостелах и ездить на такси

Отправляясь в путешествие, лучше выбирать отдельные гостиничные номера, стараться не есть в местах, где много людей, а также выбирать такси, вместо общественного транспорта, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также порекомендовали следить за рационом - из него нужно исключить блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных.

После нескольких месяцев самоизоляции многие россияне отправляются на отдых в другие регионы страны или уже планируют отпуск за границей. В Роспотребнадзоре рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом.

Перед поездкой специалисты рекомендуют изучить эпидемиологическую обстановку в регионе или стране. На протяжении всего путешествия необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать антисептик и как можно реже трогать лицо грязными руками.

Жить советуют в отдельных номерах гостиниц, от хостелов или частных домов рекомендуют отказаться, поскольку там может находиться много людей.

Завтракать, обедать и ужинать лучше в своем номере или на открытом воздухе. Роспотребнадзор советует исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных. Также нельзя употреблять пищу или напитки из чужой или грязной посуды.

Вместо автобусов и маршруток лучше выбрать такси, если есть такая возможность. Во всех общественных местах нужно использовать маску и антисептик.

Если симптомы заболевания все же появились, эпидемиологи просят срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

© Доктор Питер