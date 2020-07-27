«Спросите пульмонолога». Почему сохраняется повышенная температура у переболевших пневмонией?

Вредна ли хлорированная вода в бассейне для органов дыхания? Как долго может держаться повышенная температура после перенесенной пневмонии? Как быстро ультрафиолет убивает коронавирус в помещении? Ведущие пульмонологи Петербурга ответили на ваши вопросы.

Рубрика «Спросите пульмонолога» на сайте «Доктора Питера» была открыта с начала июня для помощи горожанам в период пандемии коронавируса. В ней петербуржцы могут задать ведущим пульмонологам города вопросы о болезнях органов дыхания, проконсультироваться по поводу результатов исследований и тестов, возможностей реабилитации. Прошло почти два месяца, но рубрика по-прежнему востребована – вопросы продолжают поступать. Всего за это время врачи ответили на более двух сотен вопросов. Читателям «Доктора Питера» отвечают (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

Анонс рубрики обновляется каждую неделю. Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Сегодня публикуем несколько ответов экспертов за прошлую неделю.

- Начала ходить в бассейн. Плаваю каждый день по часу. Приходится все это время дышать хлоркой, иногда попадает в нос и горло. Опасно ли это?

- Хлорирование воды уничтожает микроорганизмы и позволяет предотвратить заражение инфекциями. Вместе с тем, химикатов в воде не настолько много, чтобы несколько невольных глотков привели к отравлению. Иногда попадание воды в носовые ходы вызывает их отёчность, особенно у больных хроническим ринитом. Если Вас будет беспокоить такой дискомфорт, воспользуйтесь клипсой, сжимающей ноздри. Продаётся среди товаров для плавания в большинстве спортивных магазинов.

- Мне 42 года, заболел 1 июня, высокая температура. Был госпитализирован в Покровскую больницу с пневмонией (КТ2-32% повреждений), выписали из больницы 21 июня. Прошел месяц, чувствую себя неплохо, веду физически активный образ жизни. Смущает, что держится температура 37-37.4 и высокие антитела M. Сдавал на антитела сразу после выписки - lgM-15, IgG-16, спустя месяц lgM-10, lgG-16, тесты на Covid отрицательные. Такая температура и показатели антител нормальны для переболевшего человека? Или я еще болею?

- Говоря научным языком, у вас период реконвалесценции (выздоровления). Субфебрильная температура тела после пневмоний (необязательно коронавирусных) может держаться до нескольких месяцев и, как правило, постепенно нормализуется сама по себе. Иммуноглобулины класса М, характерные для острой фазы болезни, у вас закономерно снижаются. Иммуноглобулины класса G, надеюсь, будут сохраняться долго, защищая вас от повторного заражения.

- Недавно моя дочь провела гигантскую работу для получения на руки результатов анализов ПЦР на covid, которые мы сдавали ещё в мае. В поликлинике нам дали распечатку ответов. Вот на что обратила внимание. Муж заболел первым 1 мая, анализ у него брали 2 мая. По справке материал в Центр гигиены поступил 3 мая, дата проведения исследования 10 мая, результат "не подтверждено". Потом заболели я и дочь. У нас троих брали анализ 8 мая. Дата поступления в Центр гигиены 10 мая, дата проведения исследования 17 мая, результат "не подтверждено". Потом тесты делали 17 мая, исследование 24 мая, результат тот же. Может материал для исследования сохраниться без изменений за такой длительный период до обработки (7 дней)? Ведь у мужа брали на второй день активной фазы заболевания. Я вообще очень сильно болела и 8 мая был пик, потом ещё и в больницу попала.

- Если речь идёт о мазках из носоглотки или ротоглотки (зева), то время хранения образцов до исследования не должно превышать 5 дней при +2 ‐ +8 °C, но может быть больше при –20 °C или –70 °C. На практике результат чаще не совпадает с ожидаемым из-за погрешностей при заборе материала и его транспортировке. Для уточнения диагноза можно попробовать оценить уровень антител в крови. Положительный или отрицательный результат и здесь не является твёрдой гарантией, но в случае соответствующей клинико-лучевой картины в мае и обнаружения антител у всех троих в настоящее время особых сомнений в перенесённой COVID-19 не будет.

- Какая экспозиция ультрафиолетового излучения и какая концентрация озона в помещении убивают коронавирус? Необходимо ли, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, носить изолирующие СИЗ - очки, маски, или же хватает обычных корригирующих или солнцезащитных очков, как барьера для загрязнённых рук? Проводились ли у нас в стране научные исследования по этим вопросам?

- По поводу концентрации озона, признаюсь, точно сказать не могу. Вероятно, озон губителен для вируса, как, впрочем, в значительных количествах и для всего живого - в медицинских источниках обсуждается скорее связь между загрязнением воздуха озоном в крупных городах и повышением риска заражения COVID-19. С другой стороны, озон используется в некоторых случаях и для лечения - любое средство, в зависимости от ситуации, может быть и спасением, и ядом. Что касается ультрафиолета, здесь нужно учитывать много обстоятельств - характеристики помещения, мощность излучателя и т.д. Формально вирус начинает погибать уже через несколько секунд, но облучение, в зависимости от конструкции прибора, рекомендуется проводить от 20 минут до часа. Подчёркиваю, что это не является альтернативой химической дезинфекции. Однозначного ответа нет и в отношении средств индивидуальной защиты. Безусловно, облачение врача, работающего в «красной» зоне, где концентрация вируса крайне высока, сильно отличается от обычной медицинской маски и перчаток. Однако, поверьте, пользоваться специализированными средствами защиты достаточно дискомфортно, и долго вы так не проходите. Кроме того, характер зависимости между свойствами защиты и риском заражения не прямо пропорциональный. Было бы здорово, если бы люди в повседневных условиях не забывали хотя бы о простых средствах защиты. К сожалению, как показывает жизнь, население с каждым днём об этом всё больше забывает, и количество новых случаев COVID-19 снижается не так быстро, как хотелось бы.

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