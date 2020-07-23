Посол России: Китай почти победил эпидемию. Но расслабляться рано

В Китае, откуда коронавирус распространился по всему миру, практически победили эпидемию. Но расслабляться рано, предупредил посол России в КНР Андрей Денисов.

Напомним, в Китае были выявлены первые заразившиеся коронавирусом пациенты, оттуда инфекция распространилась по всему миру. Сейчас, по словам посла России в КНР Андрей Денисов, стране почти удалось победить пандемию. Но призвал не расслабляться - еще рано.

«В Китае эпидемия коронавируса практически побеждена, в России наблюдаем поступательное улучшение. В то же время расслабляться пока рано: от пандемии продолжают страдать многие страны, специалисты не исключают вторую волну», - цитирует посла ТАСС.

Он добавил, что в разгар эпидемии Китай стал для России «безальтернативным источником закупки медизделий и средств индивидуальной защиты в массовом масштабе».

Сейчас Китай занимает 26 место в рейтинге по количеству зараженных во всем мире. На 23 июля зафиксировано 84 432 случая инфицирования, 4 642 пациента умерли, 79 496 - выздоровели.