Главврач больницы РПЦ назвал способы защититься от коронавируса

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно придерживаться здорового питания, заниматься спортом и использовать средства защиты, например, маски. Об этом рассказал Алексей Заров, главный врач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия.

Здоровый образ жизни поможет избежать заражения коронавирусом или хотя бы перенести заболевание в легкой форме. Так считает Алексей Заров, главный врач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия.

"На мой взгляд, для того чтобы не заболеть или перенести заболевание легче, очень важно сохранять физическую активность, например, прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", - приводят слова врача РИА Новости.

Он добавил, что россияне должны носить маску или респираторы. Причем, делать это нужно правильно, чтобы они полностью закрывали нос и рот.

Алексей Заров также сообщил, что за последнее время в России стало меньше так называемых ковид-диссидентов, которые не верят в коронавирус, отказываются носить маски даже в общественных местах, рискуя заразить других. Он надеется, что это положительно скажется, если в стране начнется вторая волна заболеваемости.

"Очень хочется, чтобы второй волны не было. Но если все же она случится, то, как у медиков, так и в целом у нашей системы здравоохранения уже есть бесценный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинские организации сейчас дооснащаются, не только наша больница. У многих людей, возможно, уже есть иммунитет, так как они переболели коронавирусной инфекцией", - сказал врач.