Семья главного фигуранта дела о торговле людьми забрала его детей из больницы

Родственники юриста Константина Свитнева, основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, забрали малышей из больницы. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

Напомним, Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы» (ст. 127.1 УК РФ).

Спустя несколько дней СК попросил арестовать еще четырех врачей по этому же делу. Также следователи просили избрать меру пресечения в отношении фигурантов на срок до 14 сентября.

Основным фигурантом дела стал юрист Константин Свитнев, который работал в сфере суррогатного материнства. Сейчас он находится в Праге. Свитнев готов давать показания в России, однако не может приехать в страну из-за эпидемии коронавируса. Свитнева объявили во всероссийский розыск.

Как рассказал адвокат обвиняемых Игорь Трунов, во время обыска в середине июля по месту проживания Свитнева правоохранительные органы забрали его детей "как вещественное доказательство", а органы опеки и попечительства отвезли их в подмосковную больницу.

Сегодня, спустя неделю, семья Свитнева забрала из больницы его детей, пишет ТАСС.

«Мы только что вышли из Розановской больницы, где незаконно удерживали четырех детей Свитнева. Получив надлежащий объем доверенностей на его родственников и няню, мы забрали их и в настоящее время увезли домой. Охрана медучреждения удерживала четырех детей, которым по четыре года, выталкивала прессу, аргументируя это тем, что без специального разрешения в больнице находиться нельзя», - рассказал адвокат.

Он добавил, что будет писать заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела «в части незаконного удержания, захвата заложников, а также в органы опеки и попечительства на предмет того, что они безосновательно забрали детей и удерживали их в инфекционном отделении Розановской больницы для умственно отсталых».

Ранее сообщалось, что семеро детей от суррогатных матерей поместили в подмосковную больницу в отделение для детей с поражением нервной системы и нарушением психики.