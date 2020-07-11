Первых участников испытаний российской вакцины от ковида готовят к выписке

Первую группу добровольцев из 18 человек, участвующих в клиническом исследовании российской вакцины от COVID-19, выпишут из стационара через 4 дня. Как сообщили в Сеченовском университете, достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования будут готовы в конце месяца.

«Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, но при этом у них останутся, конечно же, все телефоны врачей-исследователей, и при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье или что-то поменялось в их самочувствии, они, конечно же, смогут сразу связаться с врачом», - цитируют РИА Новости слова руководителя центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук.

Как рассказал директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко, добровольцы хорошо переносят вакцину от COVID-19. По его словам, в конце месяца будут готовы достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования.

По словам директора Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадима Тарасова, созданный препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая создана искусственно. «Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», пояснил специалист.

Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в клинических исследованиях препарата участвуют 38 добровольцев. Испытания проводятся в Госпитале им. Бурденко Минобороны России и в Сеченовском университете, где они начались 18 июня.