Постпраздничный синдром: 4 способа перестать грустить после майских каникул

Осознайте, что ваша жизнь — это зона исключительно вашей ответственности. Соответственно, право выбирать хорошую жизнь тоже остается только за вами. Если после праздников и просто выходных вас постоянно захлестывают тоска и тревожность, это повод задаться вопросом, почему так происходит. Отчего работа вызывает исключительно скуку или лень? На своем ли я месте? Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Разобраться в себе и дать ответы на эти вопросы можно как самостоятельно, так и с помощью психотерапевта.