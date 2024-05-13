Постпраздничный синдром: 4 способа перестать грустить после майских каникул

Казалось бы, откуда упаднические настроения, если на улице стало тепло, все зазеленело и расцвело, было время для отдыха, встреч с друзьями, общения с родными? Но тем не менее психологи отмечают: число депрессий, суицидов и тревожных расстройств после праздников закономерно возрастает.
И этому явлению даже дано отдельное название — «постпраздничный синдром». Он накрывает как взрослых, так и детей, хотя и в меньшей степени. Почему так происходит, «Доктору Питеру» рассказал Антон Волков — психотерапевт, сексолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
После эйфории — грусть
Ожидание яркого события и длинных выходных обычно сопровождается внутренним подъемом и эйфорией. Мы планируем интересные варианты активности, встречи с друзьями, мечтаем хорошенько выспаться и уделить больше времени любимым хобби. Предвкушение выходных отражается и на физиологическом уровне: в организме начинают усиленно вырабатываться гормоны радости дофамин и серотонин.
Но, как только праздники подходят к концу, на первый план выходит гормон стресса кортизол, а эмоциональный подъем сменяется упадком сил и разочарованием. Для одних людей главным триггером плохого настроения становится перспектива возвращения на скучную работу, где опять будет масса задач, для других — страшит будничная рутина в целом. Настроение ухудшается, возникает недовольство окружающими и собой, грусть, подавленное состояние.
Как бороться с постпраздничным унынием
Вся жизнь не может быть одним сплошным праздником. Всегда за ним приходят будни, и важно поддержать свое состояние, чтобы не отравлять жизнь самому себе и окружающим.
1. Наполните жизнь активностями
Постарайтесь заранее запланировать интересные события, дела или поездки. Например, можно купить билеты в театр или на концерт, отправиться на шопинг за летним обновлением гардероба, договориться о встрече с друзьями, спланировать поход в ресторан или романтическое свидание.
Осознание того, что впереди еще много классного, облегчит адаптацию к рабочим будням, а еще поможет вдохновиться на то, чтобы в целом сделать жизнь более насыщенной яркими событиями, даже вне праздничного календаря.
2. Станьте менеджером своего хорошего настроения
Так или иначе, рутина занимает значительную часть нашей повседневной жизни. Тем не менее ее можно и нужно разбавлять яркими красками. Для этого важно научиться получать удовольствие от каждодневных занятий. Например, завести привычку ежедневно делать несколько дел, которые приносят истинную радость. Это может быть что угодно — прогулка с собакой или новое хобби. Попробуйте сходить в кино или встретиться с другом прямо в будний вечер, не дожидаясь выходных.
3. Заведите приятные ритуалы
Внести разнообразие в рабочие будни помогут приятные ритуалы. Начинайте рабочий день чашкой ароматного кофе, а в хорошую погоду заведите традицию обедать в парке или сквере неподалеку от работы. По сути, элемент развлечений можно добавить в любой день.
Например, приготовить на обед что-нибудь необычное вроде фруктового салата. Добавить в привычную полуденную чашку черного кофе корицу или вкусный сироп. Или поэкспериментировать со стилем и образами в одежде. Кстати, если дресс-код позволяет, то такой лайфхак можно использовать и на уровне коллектива. Например, договориться с коллегами в какой-то из дней недели приходить на работу в одежде определенного цвета или стиля.
Эти изменения могут потребовать чуть больше времени и усилий, но зато они позволят изменить восприятие рутины в целом и научат получать удовольствие в любой день недели, а не только по праздникам.
4. Примите ответственность за свою жизнь
Осознайте, что ваша жизнь — это зона исключительно вашей ответственности. Соответственно, право выбирать хорошую жизнь тоже остается только за вами. Если после праздников и просто выходных вас постоянно захлестывают тоска и тревожность, это повод задаться вопросом, почему так происходит. Отчего работа вызывает исключительно скуку или лень? На своем ли я месте? Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? Разобраться в себе и дать ответы на эти вопросы можно как самостоятельно, так и с помощью психотерапевта.