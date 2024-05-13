Скульптурная работа: когда пластическая операция не прихоть, а необходимость

— Наша специальность — некий общий знаменатель для челюстно-лицевой хирургии, травматологии, комбустиологии, онкологии, — говорит она. — С одной стороны, пластические хирурги лечат пролежни, а с другой — занимаются косметической хирургией. Пластическая хирургия основана больше на принципах хирургии , чем на деталях конкретных операций. Это позволяет врачу решать необычные проблемы и работать буквально «от макушки до пяток», что необычайно интересно и позволяет специалисту всесторонне развиваться. И хотя эстетическая хирургия важна и интересна, она лишь часть пластической — примерно на 20%. Пластическая хирургия состоит из реконструктивной и эстетической, но чем больше изучаешь специальность и погружаешься в работу, тем больше понимаешь, что границы между этими двумя видами размыты, а то и вовсе отсутствуют. К примеру, заячью губу оперируют в расчете на то, что человек будет и выглядеть, и функционировать так же, как остальные люди. С другой стороны, при выполнении такой распространенной косметической процедуры, как уменьшение и подтяжка груди, нам необходимо сохранить все нюансы функции этого органа.