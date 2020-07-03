Глава Минздрава сообщил, что от коронавируса умерли 40 медиков. В “Списке памяти” их в 13 раз больше

В России подтверждена смерть от коронавируса 40 медицинский работников, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, это "самая верная проверенная информация".

Коронавирус стал причиной смерти 40 российских медиков, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал эту цифру самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям были произведены страховые выплаты. Еще несколько случаев проверяют.

"Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование", - цитирует министра "Интерфакс".

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что с начала эпидемии коронавируса в России умерли 489 медиков. Позже в пресс-службе ведомства добавили, что озвученная стастистика - неофициальная.

Напомним, российские медики создали свой "Список памяти" - страницу в интернете, куда медработники пишут об умерших во время эпидемии коллегах. Сейчас там содержится 526 фамилий.