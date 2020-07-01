Покупатель может проверить подлинность лекарства из аптеки. В России введена обязательная маркировка лекарств

Сегодня, 1 июля в России вводится в действие система мониторинга движения лекарств с помощью маркировки. Это значит, что подлинность препарата, приобретаемого в аптеке, каждый покупатель может проверить самостоятельно. Зачем еще нужна эта система, напоминает Росздраванадзор.

Росздравнадзор напоминает: в соответствии с 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», с 1 июля вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Предполагается, что она защитит фармрынок от фальсифицированных лекарственных средств и позволит автоматизировано одномоментно выводить из оборота препараты, не отвечающие установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности. Производители препаратов должны наносить маркировку на препараты, и в систему мониторинга будет заноситься информация об их движении: хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализация, передача, применение и уничтожение. Так будет обеспечиваться прозрачность поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке.

Система поможет предотвратить неэффективные расходы и экономию бюджетных средств в госзакупках, поскольку с ее введением невозможно использовать схемы «повторного вброса» лекарственных препаратов. С ее помощью будет контролироваться адресность движения лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджета, расходы на их приобретение, а также предельные розничные цены на лекарства из списка ЖНВЛП;

А покупатели могут самостоятельно проверять легальность приобретаемого (получаемого) лекарственного препарата с помощью мобильного приложения на смартфоне и направлять жалобы в случае выявления нарушений. При сканировании кода на упаковке они получают информацию о названии лекарства, производителе, комплектации упаковки, сроке годности, статусе кода и так далее.

Напомним, обязательная маркировка лекарств была запланирована на 1 января 2020 года, но из-за того, что большинство аптек не были готовы к переходу на эту систему, введение маркировки перенесли на полгода. Но еще в октябре производители начали маркировать лекарства для лечения орфанных заболеваний и их движение вносится в систему уже на всех этапах.

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