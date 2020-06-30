Опрос: Более половины врачей назвали систему ОМС «тормозом здравоохранения»

Более 70% медиков считают, что систему ОМС в России нужно ликвидировать. Об этом свидетельствуют результаты опроса приложения «Справочник врача». Большинство опрошенных пожаловались на бюрократизированность всей системы оказания медуслуг и огромную проверочную нагрузку на врачей.

Специалисты приложения «Справочник врача» провели опрос, посвященный системе обязательного медицинского страхования, в котором участвовали более 10 тысяч медиков. Оказалось, что 72% опрошенных считают, что систему ОМС нужно ликвидировать. При этом 48% респондентов уверены, что при грамотном использовании системы здравоохранение в России может развиваться, а 52% считают, что ОМС в любом виде только тормозит медицину. По мнению большинства опрошенных, лучшая система финансирования здравоохранения – это бюджетное финансирование без посредников.

Кроме того, большинство (82%) считают, что основные проблемы, связанные с ОМС - забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и огромная дополнительная нагрузка на врачей, пишет РБК.

71% медиков недовольны низкими тарифами на оказание помощи, постоянное недофинансирование оказываемых услуг (75%) и разницу тарифов в зависимости от региона.

Среди плюсов специалисты назвали обеспечение всех россиян возможностью получить медпомощь (так ответили 64%) респондентов, а более 30% - возможность выбирать медорганизацию.