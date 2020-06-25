За неделю на укусы клещей пожаловалась почти тысяча петербуржцев

За неделю в петербургские медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 917 горожан. У двоих выявили клещевой энцефалит, у пяти - боррелиоз.

С 15 по 21 июня на укусы клещей пожаловались 917 петербуржцев, в том числе 174 ребенка, сообщили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего клещи кусали горожан в Ленобласти, на территории Петербурга зафиксировано 138 таких случаев: в Курортном районе жертвами клещей стали 37 человек, в Приморском - 30, Пушкинском - 20, Выборгском -12, а Красносельском - 11.

Петербургские лаборатории проверили 1143 клеща, снятых с пациентов. Возбудитель боррелиоза обнаружен в 236 пробах.

Два человека заразились клещевым энцефалитом, пятеро - боррелиозом. Всего с начала сезона активности клещей зафиксировано 7 случаев заражения энцефаалитом, 21 - боррелиозом.

Напомним, помощь при укусе клещей оказывают в основных районных травмпунктах, а также в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина на Миргородской улице.

© Доктор Питер