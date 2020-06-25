В Евросоюзе одобрили ремдесивир для лечения коронавируса

В Евросоюзе одобрили ремдесивир для лечения коронавируса17:54, 25.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило применять противовирусный препарат ремдесивир в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения COVID-19.
Препарат ремдесивир, который был создан для лечения пациентов с вирусом Эбола, одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения коронавирусной инфекции.
Как пишет ТАСС, регистрацию выдали на год, однако производитель должен представить результаты дополнительных исследований и информацию о процессе производства до декабря этого года.
«После того как Европейская комиссия выдаст одобрение, доктора смогут начать выписывать препарат пациентам с коронавирусом, которые госпитализированы с воспалением легких и которые дополнительно нуждаются в кислороде. Такие пациенты при приеме ремдесивира выздоравливают в среднем на четыре дня быстрее», - сообщили в организации.
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Ремдесивир — это экспериментальный противовирусный препарат. Он был разработан в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США и фармкомпанией Gilead Sciences. Ремдесивир проявляет антивирусную активность против ряда одноцепочечных РНК-содержащих вирусов, таких, как вирус Эбола, вирус Марбург, респираторно-синцитиальный вирус человека, вирус Джунина, вирус лихорадки Ласса, вирус Нипах, вирус Хендра и коронавирусы (включая вирусы MERS и SARS).
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