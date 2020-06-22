Петербурженку с инвалидностью уличили в «липовой» болезни. Женщина успела получить выплат почти на полмиллиона

В Красносельском районе возбудили уголовное дело в отношении петербурженки, которую подозревают в мошенничестве при получении выплат по инвалидности. Как показала проверка прокуратуры, женщина предоставила на экспертизу поддельные документы о заболевании и успела получить выплат почти на полмиллиона рублей.

Прокуратура Красносельского района по сообщению Главного бюро медико-социальной экспертизы провела проверку и установила, что петербурженка предоставила на экспертизу в территориальный отдел МСЭ поддельные медицинские документы о заболевании, которое дает право на получение инвалидности.

«На основании поддельных документов женщина была признана инвалидом, ею получены необоснованные пенсионные выплаты на общую сумму свыше 490 тыс. рублей», - говорится в сообщении городской прокуратуры.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат-пособий, социальных выплат). Согласно этой статье, женщине в лучшем случае может грозить штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года, ограничение свободы до двух лет или арест до четырех месяцев.

Как рассказал «Доктору Питеру» главный специалист Петербурга по МСЭ Александр Абросимов, такие случаи мошенничества с документами при получении инвалидности в городе происходят достаточно регулярно.

- Мы регулярно выявляем факты подделки документов – о заболеваниях, о направлениях на экспертизу. Это происходит в разных районах города. К примеру, видим, что объективное состояние здоровья человека не соответствует написанному или во время очередной рутинной проверки документов обнаруживаем что-то странное. Начинаем выяснять. В направлении на МСЭ, например, идет ссылка на госпитализацию, делаем запрос, а нам из стационара отвечают, что данный гражданин не госпитализировался. Такая подробность может выясниться как сразу, так и спустя месяцы после получения инвалидности. Как только мы это выявляем, сразу же направляем информацию в правоохранительные органы, которые потом уже разбираются в ситуации, отменяем решение об установлении инвалидности и информируем об этом Пенсионный фонд, органы соцзащиты, - сказал Александр Абросимов.

Ежегодно в городе проводится около 90 тысяч медико-социальных экспертиз. По словам главного специалиста Петербурга по МСЭ, случаев мошенничества за год выявляют не менее десятка. Однако бывает так, что они происходят даже с теми, у кого есть реальные основания получить ее легально. Случалось, что для экономии времени и сил человек решил воспользоваться сомнительными услугами «помощников», что впоследствие «вскрылось» и привело к отмене установленной на определенный срок инвалидности.

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