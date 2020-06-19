За неделю два петербуржца заразились клещевым энцефалитом, три - боррелиозом

За последнюю неделю 622 петербуржца пожаловались на укусы клещей. У двоих выявили энцефалит, а трое заразились боррелиозом. Об этом сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.

С 8 по 14 июня в медучреждения по поводу укусов клещей обратились 622 петербуржца, включая 157 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего клещи кусали горожан на территории Ленобласти, в Петербурге от них пострадал 91 человек: в Курортном районе - 26 пострадавших петербуржцев, в Пушкинском - 16, Красносельском – 11, Приморском – 11.

Петербургские лаборатории проверили 642 клеща, снятого с пациентов. Возбудитель энцефалита обнаружен в двух пробах, клещевого боррелиоза - в 140 пробах.

За неделю у двух петербуржцев обнаружили клещевой энцефалит, у трех - боррелиоз. Всего в городе с начала сезона зафиксировано 5 случаев заражения энцефалитом и 16 - боррелиозом.

Напомним, помощь при укусе клещей оказывают в основных районных травмпунктах, а также в Городской клинической инфекционной больнице им. Боткина на Миргородской улице.

© Доктор Питер