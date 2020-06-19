За неделю два петербуржца заразились клещевым энцефалитом, три - боррелиозом

За неделю два петербуржца заразились клещевым энцефалитом, три - боррелиозом17:24, 19.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
За последнюю неделю 622 петербуржца пожаловались на укусы клещей. У двоих выявили энцефалит, а трое заразились боррелиозом. Об этом сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.
С 8 по 14 июня в медучреждения по поводу укусов клещей обратились 622 петербуржца, включая 157 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.
Чаще всего клещи кусали горожан на территории Ленобласти, в Петербурге от них пострадал 91 человек: в Курортном районе - 26 пострадавших петербуржцев, в Пушкинском - 16, Красносельском – 11, Приморском – 11.
Петербургские лаборатории проверили 642 клеща, снятого с пациентов. Возбудитель энцефалита обнаружен в двух пробах, клещевого боррелиоза - в 140 пробах.
За неделю у двух петербуржцев обнаружили клещевой энцефалит, у трех - боррелиоз. Всего в городе с начала сезона зафиксировано 5 случаев заражения энцефалитом и 16 - боррелиозом.
© Доктор Питер
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