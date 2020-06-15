Следственный комитет создает поликлинику для своих сотрудников

Для сотрудников следственных органов, членов их семей и ветеранов следствия создадут ведомственную поликлинику. Такое решение принял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Предполагается, что она разместится в одном из зданий Следственного комитета в Москве.

Председатель СК Александр Бастрыкин принял решение о создании ведомственной поликлиники. В ней будут оказывать помощь сотрудникам следственных органов и их родственникам, а также ветеранам следствия. Бастрыкин уже поручил подчиненным приступить к разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей работу медучреждения, а также к подбору квалифицированных медработников.

Как сообщается на сайте СК, необходимость создания отдельной поликлиники подтвердила эпидемия коронавируса. «Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которой требовался мониторинг состояния здоровья сотрудников ведомства, работающих зачастую в ненормированном режиме, также подтверждает необходимость наличия такого медицинского учреждения. Наряду с этим сотрудники ведомства смогут незамедлительно получать медицинскую помощь, при этом освободив места в городских поликлиниках, к которым они приписаны в настоящее время».

В ведомстве добавили, что дополнительного финансирования из бюджета не потребуется - специалисты проведут оптимизацию уже выделенных денег. Будут ли создаваться такие поликлиники в регионах, на сайте ведомства не уточняется.

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