В фонде ОМС рассказали, каких пациентов с COVID-19 надо госпитализировать

В федеральном фонде ОМС разъяснили, при каких условиях взрослые и дети, инфицированные новым коронавирусом, должны быть направлены в стационар.

При подтвержденном заболевании COVID-19 госпитализации подлежат взрослые пациенты, если у них отмечается температура выше 38,5°С в течение 3 дней, сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95%, есть признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% по результатам компьютерной томографии.

Независимо от вышеназванных критериев, в стационарном лечении нуждаются инфицированные коронавирусом пациенты старше 65 лет с тяжелыми хронические заболеваниями: артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, ревматоидным артрит. Кроме того, госпитализировать необходимо пациентов на гемодиализе, с иммунодефицитными состояниями и пр.

В ФФОМС напоминают, что инфицированные COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с пожилыми людьми старше 65 лет, другими входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.

Для детей до 18 лет с COVID-19 предусмотрен особый порядок госпитализации. Так, они должны быть направлены в стационар, если температура выше 39°С в день обращения или больше 38°С в течение 5 дней, при сатурации менее 95%, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, одышке, эпизодах апноэ, наличии геморрагической сыпи и пр.

В больницу также необходимо направлять детей при наличии у них тяжелых фоновых заболеваний (иммунодефицитное состояние, онкологические заболевания; болезни с нарушениями системы свертывания крови; пороки и заболевания сердца, легких; сахарный диабет, ожирение и пр.).

Как и взрослым, направление в стационар должно быть выдано, если ребенок живет с родственниками, относящими к группе риска, если нет условий для лечения на дому или гарантий выполнения медицинских рекомендаций (общежитие, учреждения соцобеспечения, социально неблагополучная семья и т.п.).

При выписке или переводе пациента на долечивание в другой стационар, его необходимо перевозить санитарным транспортом. Водитель и сопровождающий медицинский работник при этом обязаны использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм 1-го типа или одноразовый халат, бахилы).

© Доктор Питер