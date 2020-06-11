В фонде ОМС рассказали, каких пациентов с COVID-19 надо госпитализировать

В фонде ОМС рассказали, каких пациентов с COVID-19 надо госпитализировать12:06, 11.06.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
В федеральном фонде ОМС разъяснили, при каких условиях взрослые и дети, инфицированные новым коронавирусом, должны быть направлены в стационар.
При подтвержденном заболевании COVID-19 госпитализации подлежат взрослые пациенты, если у них отмечается температура выше 38,5°С в течение 3 дней, сатурация (насыщение крови кислородом) меньше 95%, есть признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% по результатам компьютерной томографии.
Независимо от вышеназванных критериев, в стационарном лечении нуждаются инфицированные коронавирусом пациенты старше 65 лет с тяжелыми хронические заболеваниями: артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, ревматоидным артрит. Кроме того, госпитализировать необходимо пациентов на гемодиализе, с иммунодефицитными состояниями и пр.
В ФФОМС напоминают, что инфицированные COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с пожилыми людьми старше 65 лет, другими входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.
Для детей до 18 лет с COVID-19 предусмотрен особый порядок госпитализации. Так, они должны быть направлены в стационар, если температура выше 39°С в день обращения или больше 38°С в течение 5 дней, при сатурации менее 95%, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, одышке, эпизодах апноэ, наличии геморрагической сыпи и пр.
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В больницу также необходимо направлять детей при наличии у них тяжелых фоновых заболеваний (иммунодефицитное состояние, онкологические заболевания; болезни с нарушениями системы свертывания крови; пороки и заболевания сердца, легких; сахарный диабет, ожирение и пр.).
Как и взрослым, направление в стационар должно быть выдано, если ребенок живет с родственниками, относящими к группе риска, если нет условий для лечения на дому или гарантий выполнения медицинских рекомендаций (общежитие, учреждения соцобеспечения, социально неблагополучная семья и т.п.).
При выписке или переводе пациента на долечивание в другой стационар, его необходимо перевозить санитарным транспортом. Водитель и сопровождающий медицинский работник при этом обязаны использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор, противочумный костюм 1-го типа или одноразовый халат, бахилы).
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Одно непонятно, а почему, фонд ОМС лезть во врачебную и организационную деятельность, если они такие умные, то зачем всякие временные методические рекомендации, зачем Минздрав, зачем международный опыт. Пусть сами идут и лечат, а то из кабинетов сидеть и руководить это очень хорошо. Их дело деньги искать на лечение и оплачивать его, а не лезть в медицинскую деятельность. А лучше выгнать их всех и уборщиками производственных помещений трудоустроить. Мое личное мнение. А их бывшую зарплату на лекарства пациентам направить. Слишком много в России за последние 20 лет псевдонужных организаторов и контролёров образовалось, кормящихся за деньги общества.
Вероятность того то тебя спасут примерно равна нулю. Надейся на иммунитет!
3 суток с температурой выше 38 валяться дома... Такая температура - это уже запущен процесс воспаления лёгких. А пока 3 суток не прошло, вас даже на КТ не направят.
Вот такая вот у нас медицина для статистики.