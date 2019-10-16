Петербургские эксперты назвали симптомы легкого и среднетяжелого COVID-19

Коронавирусная инфекция не обязательно начинается с повышенной температуры. Болезнь может дебютировать с миалгии, спутанности сознания, головной боли и даже кровохарканья. Об этом сказано в методических рекомендациях, разработанных экспертами Петербурга. Там же описаны различия между легким и среднетяжелым течением COVID-19.

В тройке самых распространенных симптомов COVID-19 - повышенная температура тела (90%), кашель - сухой или с небольшим количеством мокроты (80%), а также одышка (55%). Однако болезнь может дебютировать и без повышенной температуры. Среди первых симптомов заболевания, которые в начале не всегда сопровождаются лихорадкой, могут быть боли в мышцах - миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), а также тошнота, рвота и сердцебиение. Об этом говорится в сборнике "методических рекомендаций, алгоритмов действий медработников на различных этапах оказания помощи, разработанных на период наличия и угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге". Документ подготовила группа петербургских экспертов под руководством директора НМИЦ им. Алмазова, академика Евгения Шляхто.

Как сказано в сборнике рекомендаций, при легком течении COVID-19 температура тела пациента не превышает 38,5 градусов, есть кашель, слабость и боли в горле. При среднетяжелом течении наблюдается лихорадка выше 38,5 градусов, частота дыхательных движений более 22 в минуту, одышка при физических нагрузках. В медицинском учреждении выявляется: сатурация крови (насыщение кислородом) составляет менее 95%, показатель С-реактивного белка в сыворотке крови превышает 10 мг/л, может быть пневмония, которая должна быть подтверждена КТ легких. Для сравнения: в списке симптомов тяжелого течения COVID-19 частота дыхательных движений уже превышает 30 в минуту, а насыщение крови кислородом равно или меньше 93%.

Напомним, в Петербурге изменили маршрутизацию пациентов с COVID-19. Теперь все пациенты с легким или бессимптомным течением болезни будут лечиться дома.

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