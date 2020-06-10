Роскачество назвало бактерии, вызывающие опасные болезни

​Сальмонелла, бруцелла, кампилобактерии - эти и другие опасные микроорганизмы могут попасть в организм из продуктов или воды, стать причиной отравлений и серьезных болезней. Эксперты Роскачества рассказали, как сохранить здоровье.

По словам специалистов Роскачества, большинство инфекционистов не любят лето - именно в это время года увеличивается число пациентов с тяжелыми пищевыми отравлениями, связанными с ростом патогенной флоры. Всему виной зараженная патогенными микроорганизмами еда и вода.

Например, в яйцах, молоке, мясе, воде может содержаться сальмонелла, вызывающая болезнь с одноименным названием - сальмонеллез. Это одна из четырех основных причин диарейных болезней во всем мире, определенный вид сальмонелл может вызвать брюшной тиф. Как правило, она содержится в яйцах, молоке, мясе и воде. Уничтожить сальмонеллу поможет термическая обработка: при нагревании до 56 °С сальмонеллы погибают через 45–60 минут, при температуре 70 °С они погибают через 5–10 минут, при 100°С (кипячении) – мгновенно.

В молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе могут быть бруцеллы, вызывающие заболевание с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. Бруцеллез не передается от больного человека к здоровому, но эта длительно текущая болезнь приводит к инвалидности. Бруцеллы погибают при нагревании до 55 °С в течение 1 часа, при 70 °С – через 10 минут, при 80 °С – через 5 минут, при кипячении – через несколько секунд.

Кампилобактерии, которые могут попасть в организм из сырого молока или мяса, становятся причиной кампилобактериоза. Самая распространенная форма течения инфекции – энтероколит. Кроме того, могут наблюдаться поражения сердечно-сосудистой системы (тромбофлебиты, миокардиты, эндокардиты), мочевыводящих путей и почек. Нередко страдают желчный пузырь и печень. При нагревании до 60 °С кампилобактерии погибают через 15 минут.

В плохо просоленной сельди, сырой или слегка подсоленной рыбе, ракообразных и моллюсках могут быть анизакиды, то есть гельминты. Живые личинки анизакид провоцируют развитие острых язв с перфорацией и некрозом стенки желудка и кишечника. Убить их поможет заморозка: -18 °С – 11 суток, -20 °С – 24 часа, а также термическая обработка: 60 °С в течение 10 минут.

В непромытых овощах, фруктах и зелени, в молоке, мясе, рыбе и полуфабрикатах могут быть листерии - очень живучие и опасные бактерии. Они вызывают листериоз - инфекцию, поражающую защитные клетки иммунной системы. По данным ВОЗ, ежегодная заболеваемость листериозом в мире составляет от двух до трех случаев на 100 000 жителей. Убить бактерии поможет термическая обработка: 3 минуты при 100 °С и 20 минут при 70 °С.

Клостридии обычно растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка, например, мясных продуктах, бобовых. Clostridium botulinum (возбудитель ботулизма) может быть в колбасных изделиях, консервах из мяса, рыбы, овощей и особенно грибов. Это очень опасные бактерии: без оперативного медицинского вмешательства смертельный исход вероятен в 30–60% случаев, и даже при лечении эта цифра приближается к 10%. Согласно статистике, более половины случаев отравления связаны с употреблением консервированных грибов домашней заготовки. Как пояснили в Роскачестве, споровые формы ботулизма погибают при неоднократной пастеризации по 1 часу при 100–120 °С.

Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют не пить воду из открытых источников, не употреблять мясо с кровью, сырое и парное молоко, плохо прожаренную яичницу и не пить сырые яйца. После приготовления блюд из сырых продуктов и перед едой необходимо тщательно мыть руки. Для разделки мяса, рыбы и овощей должны быть разные доски.

Кроме того, эксперты рекомендуют не покупать молочные и мясные продукты на стихийных рынках и придорожных лотках. Также стоит отказаться от покупок мясной нарезки, поскольку аппарат для нее могут не стерилизовать после каждого использования.

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