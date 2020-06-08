«Спросите пульмонолога»: Как обезвредить вирус ополаскативателем и что делать после перенесенной ковидной пневмонии

Коронавирусная пневмония и ХОБЛ. Коронавирусная пневмония и бронхиальная астма. Какие меры предпринимать группам риска, чтобы предупредить заражение COVID-19 или хотя бы в случае инфицирования не болеть тяжело? На почти 50 таких и других вопросов в рубрике «Спросите пульмонолога» ответили за минувшие выходные ведущие врачи Петербурга. Прием вопросов продолжается в комментариях под ЭТИМ текстом.

Напомним, на период эпидемии COVID-19 «Доктор Питер» открыл рубрику «Спросите пульмонолога», чтобы ведущие специалисты могли подсказать горожанам с хроническими болезнями органов дыхания, что делать в той или иной ситуации. На вопросы отвечает экспертная группа врачей (на фото слева направо): главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 (сейчас она перепрофилирована под ковид) Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев.

Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях к этой статье. Ответ доктора через некоторое время будет опубликован прямо под вашим вопросом. Ответить вам может любой из специалистов экспертной группы. Все ответы докторов будут публиковаться под одним общим ником Pulmonolog.MD.

Обращаем внимание, что информация будет открыта для всех, поэтому вопросы лучше задавать без использования своих личных данных. Анонс рубрики «Спросите пульмонолога» будет регулярно обновляться.

В сегодняшнем анонсе «Доктор Питер» публикует ответы наших экспертов на вопросы, которые интересуют многих, а не только тех, кто их задавал.

- Недавно услышала, что ополаскиватели для полости рта предупреждают проникновение вируса в нижние дыхательные пути. Это так?

- Проникновению вируса в нижние дыхательные пути способно в какой-то степени помешать даже прополаскивание полости рта и горла обычной водой. Тем не менее, необходимо понимать, что, во-первых, эффективность ополаскивателей рта далека от 100 %, во-вторых, что это может оказаться действенным непосредственно сразу после контакта с заражённым человеком. Наконец, вирус проникает в организм не только через дыхательные пути, но и через слизистую оболочку глаз.

- Заболела 14 марта. Первая неделя протекала как обычное ОРЗ. На второй неделе начался сухой кашель с отхождением минимального количества мокроты (капли) с приступами "закашливания". Обратилась в поликлинику по месту жительства - ОРЗ, ФЛГ в пределах нормы. Все это время слабость, вялость. В данный момент остаточный кашель, мышечные боли. Вопрос - есть ли смысл делать тест на антитела?

- Если скрытый смысл вопроса звучит как «Перенесла ли я в марте COVID-19», то да, для уточнения диагноза целесообразно определить уровень антител к вирусу. Вместе с тем, обнаружение антител в вашей ситуации не означает однозначной необходимости какого-либо медикаментозного лечения. Нужно ли предпринимать что-то ещё, зависит от того, продолжает ли самочувствие улучшаться.

- Здравствуйте! Год назад мне (34 года) был поставлен диагноз - бронхоэктатическая болезнь. Правильно ли я понимаю, что я в группе риска по ковиду? Бронхоэктазы 100% утяжеляют течение вируса?

- Бронхоэктазы могут обуславливать более тяжёлое течение COVID-19, но насколько более тяжёлое, зависит от распространённости поражения лёгких и активности течения хронического заболевания. Главное то, что вам важно не прекращать регулярное лечение бронхоэктазов, если оно рекомендовалось ранее. Если такая терапия не проводится, а респираторная симптоматика беспокоит (или если терапия проводится, но у Вас развивается ухудшение бронхоэктазов), нужно обратиться к врачу.

- Здравствуйте. Сейчас все обсуждают потерю обоняния при ковид. Насколько это специфический симптом? Читал, что при обычной вирусной пневмонии такое тоже происходит. Моя история такова. 2 дня температура 38, потом в норме. Через неделю потеря обоняния, делаю КТ. Пневмония 2й степени (КТ-2). Сдаю мазок на ковид - отрицательно. Через 2 недели лечения пневмонии еще мазок - опять отрицательно. У всех членов семьи тоже отрицательно. (…) При обычной, не ковидной, вирусной пневмонии с какой вероятностью это происходит?

- Потеря обоняния формально не является абсолютно специфичной для COVID-19. Однако, вероятность такого симптома при обычной пневмонии крайне мала. Более того: учитывая результат МСКТ (вы его дословно не процитировали, но, судя по всему, речь шла о поражении от 25 до 50 % лёгочного объёма), даже при сохранённом обонянии в вашем случае следовало бы говорить о вероятной коронавирусной инфекции (код международной классификации болезней 10-го пересмотра - U07.2). Больших сомнений в том, чем вы болели, нет.

- Выписалась из больницы с диагнозом "Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован), среднетяжёлая форма". Рекомендована дренажная, дыхательная гимнастика. На ютуб нашла видео от ЦКБ с поликлиникой УДП РФ. Подходит ли данный комплекс к этой новой пневмонии? Пульмонолог поликлиники предложил комплекс для пациентов с ХОБЛ. Я постепенно сделала все эти комплексы упражнений, но после этого я стала чувствовать каждый сегмент своих лёгких. Ощущения не очень приятные. Должно ли так быть?

- К сожалению, затрудняюсь комментировать то, что вам попалось на YouTube, но, во всяком случае, очевидно, что дыхательная гимнастика не должна сопровождаться ухудшением самочувствия. Может быть, вы несколько перестарались с интенсивностью нагрузок, и её стоит увеличивать более плавно. Кроме того, упражнения для больных ХОБЛ во многом направлены на улучшение отхождения мокроты, которой после COVID-19 обычно сравнительно немного. Нужна ли вам поэтому именно дренажная гимнастика, которую вам рекомендовали, заочно судить сложно.

- Требуются ли какие-либо профилактические мероприятия во время эпидемии при диагнозе хронический бронхит? С учётом, что сейчас у меня первый триместр беременности.

- Если ваше респираторное самочувствие сейчас благополучное, то какие-либо дополнительные лечение и профилактика обострений заболевания, вероятно, не требуются. Продолжайте придерживаться тех рекомендаций, которые Вы получили раньше. И, конечно, вам сейчас особенно важно в полной мере соблюдать те правила, которые позволяют минимизировать риск заражения COVID-19 (использование масок, перчаток, поддержание дистанции в 1,5 - 2 метра от окружающих и т.д.).

- 9 лет назад удалено легкое. До самоизоляции ежедневно на протяжении нескольких лет посещал бассейн. Вот уже два с половиной месяца сижу дома, и чем заменить плавание не знаю. Функция дыхания видимо ухудшается и на улицу ходить нельзя. Мне 62 года и риск заразится достаточно велик и выживаемость после заражения близка к нулю. Посоветуйте, как нагрузить дыхательную систему.

- Прекрасно вас понимаю. Вы не единственный, кто сейчас испытывает затруднения из-за невозможности посещать фитнес-залы и бассейны. Практикуйте пока что гимнастические упражнения, не выходя из квартиры. Если получится, купите с доставкой на дом какой-нибудь недорогой кардиотренажёр.

- При наличии в анамнезе БА в сочетании с ХОБЛ, как в условиях закрытой плановой помощи можно получить справку о том, что ношение маски противопоказано? (Минздрав определил противопоказания для ношения маски: возраст до 3х лет, а для взрослых ХОБЛ). Районная поликлиника говорит, что таких справок не дает. Что делать? В маске меньше чем через минуту начинаю задыхаться, а не выходить из дома нереально, надо и на МРТ после избиения ехать (а там маски требуют), и по другим делам, которые также не перенести.

- К сожалению, полноценной альтернативы маске или респиратору пока нет. Другое дело, что ваш дискомфорт, возможно, имеет субъективный характер. Медицинская маска - не противогаз. Мне представляется, что она не создаёт столь большого сопротивления дыханию, чтобы вызвать критическое снижение толерантности к физическим нагрузкам у больного ХОБЛ, который без маски способен выходить из дома, ездить по делам и т.п.

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