Список Рошаля. НМП рекомендовала региональным властям 14 петербуржцев на руководящие должности

Президент Нацмедпалаты Леонид Рошаль направил главам регионов список финалистов конкурса «Лидеры России» в здравоохранении и попросил учесть их фамилии при формировании кадрового резерва на руководящие должности. Из 130 человек в «списке Рошаля» 14 работают в Петербурге.

Национальная медицинская палата направила главам регионов список финалистов конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение». Президент НМП Леонид Рошаль в письме губернаторам попросил учесть их фамилии при выборе кандидатур на руководящие должности.

В списке 130 лидеров России, из них 14 работают в Петербурге – причем, как в городских и федеральных медучреждениях, так и в частных клиниках и даже юридических бюро. В списке рекомендованных НМП к назначению петербуржцев:

Дмитрий Атаманов, заместитель генерального директора по репродуктивной медицине ООО «Ава-Петер»; Владимир Остроменский, заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия» по акушерству и гинекологии («Ава-Петер»); Владислав Пискунов, заместитель генерального директора ООО «ЧОО Цезарь Секьюрити Северо-Запад»; Станислав Высоцкий, руководитель юридического бюро; Дмитрий Воеводин, генеральный директор ООО «Медицинский центр Диагностика +»; Виктор Поспелов, заведующий отделением радионуклидной диагностики Городской клинической больницы №31; Ольга Хорева, заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт Городской поликлиники №114; Ярослав Андреев, управляющий медцентром ООО «Доступная поликлиника»; Александр Кузнецов, заведующий отделением скорой медицинской помощи Городской поликлиники №8; Леонид Ребенок, заведующий отделением Городской больницы № 15; Евгений Попов, главный врач Городского КДЦ №1; Андрей Иванов, заведующий кафедрой ВМА им. Кирова; Рамиля Голубенко, онкогематолог Многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника»; Олег Гаспарян, начальник отдела (медицинских информационных систем)Центр координации медицинского обеспечения Минобороны.

В своем списке НМП указала желаемые для финалистов должности. Как правило, они хотели бы возглавить стационар или поликлинику, работать в руководстве федерального или местных минздравов.

Как сказано на сайте конкурса «Лидеры России», для участия по специализации «Здравоохранение» надо соответствовать трем критериям: возраст до 50 лет, опыт управления в сфере здравоохранения, высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения. При этом отмечается, что стаж работы не имеет значения.

© Доктор Питер