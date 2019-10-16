Доктор Блюм, обещавший излечение фристайлистке Марии Комиссаровой, - в международном розыске

Руководитель Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм объявлен в международный розыск по делу о хищении 28 млн рублей. Эти деньги он получил за «лечение» петербургской фристайлистки Марии Комиссаровой.

Напомним, в 2014 году фристайлистка Мария Комиссарова участвовала в Олимпийских играх в Сочи. Во время тренировки она получила травму — перелом позвоночника со смещением. После двух операций в Германии поставили диагноз — «поперечный паралич». Врачи говорили, что девушка больше не сможет ходить. Тогда Мария решила отправиться на лечение в Испанию, в Клинику восстановительной медицины доктора Блюма. Там, по ее словам, обещали, что через год она встанет на ноги и вернется к прежней жизни. По словам девушки, врач запретил принимать какие-либо лекарства и не делал никаких обследований — главным условием были ежедневные занятия.

Всего, по словам Марии, почти за 2 года занятий (с мая 2014-го по февраль 2016-го) она потратила 627 тысяч евро на реабилитацию в клинике и проживание в Испании. Но никаких улучшений, как рассказала Мария, за это время не произошло, а деньги заканчивались. Мария разорвала отношения с клиникой и обратилась в суд.

«Я решила подать иск против клиники доктора Блюма, потому что пришло понимание, что же на самом деле произошло, и появилась возможность действовать. Я хочу понять, как можно давать гарантии и не выполнить обещания, получая большие деньги», — писала спортсменка в соцсетях в 2018 году.

В качестве компенсации она требовала 56 млн рублей, но суд постановил выплатить всего 40 тысяч. Осенью 2019 года она добилась увеличения суммы - испанской клинике было предписано заплатить 3 млн.

Как стало известно сегодня, 4 июня, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Евгения Блюма. Его уже объявили в международный розыск, пишут РИА Новости.

По версии следствия, врач предложил Евгении Комиссаровой заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 млн рублей, хотя понимал, что в ее случае восстановление невозможно.