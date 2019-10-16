Исследование показало, сколько российских школьников хотят стать врачами

Профессия врача стала одной из самых популярных у российских школьников, показало исследование Фонда развития культуры и кинематографии «Страна». Согласно опросу, связать жизнь с медициной планируют около 12% подростков.

Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» изучил более четырех тысяч анонимных анкет учеников 7-11 классов. Оказалось, что около 26% российских школьников еще не знают, кем хотят стать, а остальные уже выбрали будущую профессию. Многие из опрошенных хотят связать жизнь с медициной.

Согласно опросу, 12% подростков хотят работать врачом или ветеринаром, 9% привлекают творческие профессии, а 7% - хотят стать учителями, - пишут РИА Новости.

Работать юристами и программистами хотят по 6% опрошенных подростков, по 3% хотят стать военными и спортсменами.