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Исследование показало, сколько российских школьников хотят стать врачами

09:17, 01.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Профессия врача стала одной из самых популярных у российских школьников, показало исследование Фонда развития культуры и кинематографии «Страна». Согласно опросу, связать жизнь с медициной планируют около 12% подростков.

Исследование показало, сколько российских школьников хотят стать врачами

Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» изучил более четырех тысяч анонимных анкет учеников 7-11 классов. Оказалось, что около 26% российских школьников еще не знают, кем хотят стать, а остальные уже выбрали будущую профессию. Многие из опрошенных хотят связать жизнь с медициной.

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Согласно опросу, 12% подростков хотят работать врачом или ветеринаром, 9% привлекают творческие профессии, а 7% - хотят стать учителями, - пишут РИА Новости.

Работать юристами и программистами хотят по 6% опрошенных подростков, по 3% хотят стать военными и спортсменами.

Рубрики: Общество

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