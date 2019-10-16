Страдающих пищевой непереносимостью накормят созданными специально для них фруктами и кашами

Ученые выводят сорта растений для «персонализированного» питания человека. Так, уже ведутся разработки сортов растений, которые подойдут, например, для страдающих той или иной пищевой непереносимостью.

- Сегодня все говорят о здоровом питании, функциональном питании. Сегодняшние достижения фундаментальной науки позволяют нам разрабатывать методы направленной селекции для функционального питания. Всем уже знакомы слова «персонализированная медицина». Сейчас входит в оборот персонализированное питание. Возможно, в будущем можно говорить о персонализированной селекции, - рассказала Елена Хлесткина, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова.

По словам ученого, речь идет не о создании сорта для одного конкретного человека, а скорее, для группы людей. Например, страдающих той или иной пищевой непереносимостью. Сейчас разрабатываются сорта растений и плодов, которые уже в поле или саду при выращивании смогут за счет имеющихся генов сами вырабатывать комплекс биохимических веществ, подходящих для отдельной группы потребителей.

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