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Страдающих пищевой непереносимостью накормят созданными специально для них фруктами и кашами

09:03, 21.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Ученые выводят сорта растений для «персонализированного» питания человека. Так, уже ведутся разработки сортов растений, которые подойдут, например, для страдающих той или иной пищевой непереносимостью.

Страдающих пищевой непереносимостью накормят созданными специально для них фруктами и кашами
Фото: pixabay.com

- Сегодня все говорят о здоровом питании, функциональном питании. Сегодняшние достижения фундаментальной науки позволяют нам разрабатывать методы направленной селекции для функционального питания. Всем уже знакомы слова «персонализированная медицина». Сейчас входит в оборот персонализированное питание. Возможно, в будущем можно говорить о персонализированной селекции, - рассказала Елена Хлесткина, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова.

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По словам ученого, речь идет не о создании сорта для одного конкретного человека, а скорее, для группы людей. Например, страдающих той или иной пищевой непереносимостью. Сейчас разрабатываются сорта растений и плодов, которые уже в поле или саду при выращивании смогут за счет имеющихся генов сами вырабатывать комплекс биохимических веществ, подходящих для отдельной группы потребителей.

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© Доктор Питер

Рубрики: Диетология

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