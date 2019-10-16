​Российские подростки стали реже чистить зубы, говорится в международном исследовании HBSC («Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья») под эгидой ВОЗ.

За последние годы 11-летние дети стали тщательнее следить за гигиеной полости рта, а те, кому исполнилось 13-15 лет, наоборот. Об этом говорится исследовании HBSC («Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья») под эгидой ВОЗ.

Исследователи изучили данные 227 441 детей и подростков по всему миру в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран. В России специалисты опросили более 4 тысяч детей и сравнили показатели с данными за 2013-2014 годы. Оказалось, что про привычку чистить зубы некоторые забыли.

«Показатели чистки зубов улучшились среди 11-летних и составили 58% среди мальчиков и 64% среди девочек, что на 12 и 7% больше, чем в 2013 - 2014 годах. Однако среди других возрастных групп таких положительных изменений не наблюдается, напротив, показатели упали на 1-2%».

В этом же исследовании говорится, что в России с 2014 года снизилось число школьников, которые хотя бы раз пробовали курить или выпивали спиртное, пишет ТАСС.

«Процент школьников, сообщающих о том, что они употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, существенно снизился во всех трех возрастных группах. Так, среди 15-летних он снизился с 41% до 30% среди мальчиков и с 44% до 29% среди девочек. Средний показатель в этой возрастной группе составляет 60% среди мальчиков и 59% среди девочек».