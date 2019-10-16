Тяжелых пациентов с Авангардной отправили на гемодиализ в Купчино и центр. На очереди - пациенты из Петергофа

Более 100 пациентов отделения хронического гемодиализа 15-й больницы, начавшей сегодня прием петербуржцев с коронавирусом и пневмониями, распределили, в основном, в 4 амбулаторных центрах - в Купчино и центре города. К перепрофилированию готовится Николаевская больница в Петергофе, а вместе с ней еще почти 60 диализных пациентов ждут решения своей участи: боятся, что им придется трижды в неделю ездить на процедуру в область.

Напомним, сегодня Городская больница №15 на Авангардной улице начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией – для их лечения перепрофилировали корпус, в котором размещалось отделение хронического гемодиализа. Для более 110 пациентов, проходящих там внепочечное очищение крови с помощью аппарата «искусственная почка», специалисты срочно искали свободные места в других диализных центрах. Близких к дому, как писал «Доктор Питер», уже не осталось. В итоге, как рассказали сегодня «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, большая часть пациентов была распределена по 4 медучреждениям. С сегодняшнего дня 60 человек вместо Авангардной будут ездить на процедуру трижды в неделю в Купчинский центр амбулаторного диализа, 15 - в клинику Первого меда, 14 – в ВМА, 8 – в центр гемодиализа Балтийской МК на Васильевском острове. Оставшиеся по нескольким другим учреждениям. Правда, как отметили в комздраве, ни одному человеку с больными почками с Авангардной в Девяткино не придется ездить.

Этого еще нельзя гарантировать пациентам на гемодиализе из Николаевской больницы в Петергофе, которая тоже стоит в плане на перепрофилирование под COVID-19 в конце мая.

«Очень просим разобраться...и помочь!!! все диализники расстроены. Говорят, дают Мурино, Кингисепп, область...сдохнем в такси, пока доедем после диализа домой, ведь часто падает давление после процедуры», - написал один из читателей «Доктора Питера» в комментариях.

Действительно ли диализных пациентов из Петергофа могут отправить в Ленобласть, «Доктор Питер» спросил главного нефролога Петербурга Александр Земченкова. По словам специалиста, ни о каком Кингисеппе речи нет. Но может так получиться, что из имеющихся свободных мест к тому моменту останутся места в Девяткино или Ленинградской областной клинической больнице на Луначарского – медучреждениях, формально относящихся к области. А это, как понятно, тоже не ближний свет для жителей Петергофа. В Николаевской больнице гемодиализ проходят более 60 человек.

О «дорожной» проблеме тяжелобольных пациентов, которым жизненно необходимо трижды в неделю ездить на гемодиализ, «Доктор Питер» уже писал. Сама по себе процедура продолжительная (не менее 4 часов) и опаздывать на нее нельзя – пациенты «закреплены» за каждым конкретным аппаратом и в положенное время должны освободить его для следующего. Как пояснял нашему изданию главный нефролог города, только у трети таких пациентов в городе (около 600 человек, имеющих 1-ю группу инвалидности) есть право на социальное такси. Остальные добираются, кто как может.

Справка

Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови с помощью аппарата «искусственная почка». Он удаляет из организма пациента токсичные продукты обмена веществ - их собственные почки не справляются. Пропускать процедуры нельзя – это чревато интоксикацией организма и серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода. Гемодиализ - фактически единственный способ продлить жизнь страдающим хронической почечной недостаточностью (ХПН), без него жить эти пациенты могут только благодаря трансплантации почки. А эта операция доступна далеко не всем.

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