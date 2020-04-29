Осторожно - клещи. В Ленобласти обработку от клещей начнут позже обычного

В этом году акарицидную обработку территорий от клещей в Ленобласти начнут позже обычного – только перед майскими праздниками. Поэтому, отправляясь на дачу, надо быть особо осторожными. Петербуржцы могут привиться от клещевого энцефалита в своих поликлиниках. Как говорят в Роспотребнадзоре, вакцины в медучреждениях есть.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Ленобласти Максима Черного, в этом году в 47-м регионе от клещей планируется обработать более 3 тысяч га. Из года в год, по словам специалиста, размеры обрабатываемых территорий увеличивают примерно на 5-10%. В этом году акарицидная обработка начнется позже обычного – только в конце апреля.

– С 1 апреля в Ленобласти был введен запрет на посещение лесов и лесопарков. А любой акарицидный препарат действует определенное время. Если погода позволяла проводить её в начале апреля, то к моменту возможного снятия ограничений эффективность обработки стала бы крайне низкой, - объяснил специалист.

В прошлом сезоне в Ленобласти было зарегистрировано 8276 тысяч случаев присасываний клещей – это на 28% выше среднемноголетних уровней. По словам Максима Черного, все районы области эндемичны по клещевому энцефалиту. Самые активные клещи в прошлом году водились в Подпорожском, Тихвинском, Бокситогорском и Киришском районах. Чуть меньшую активность проявляли клещи в Сланцевском, Лодейнопольском, Волховском и Кингисеппском районах.

По словам главного специалиста отдела эпиднадзора петербургского Роспотребнадзора Галины Чугуновой, в Петербурге в прошлом году было зарегистрировано более 17,2 тысяч случаев присасывания клещей. Специалист отметила, что в отличие от плановых прививок запрет на прививки по эпидпоказаниям (к примеру, от бешенства, клещевого энцефалита) в городе не вводился. Вакцинацию можно пройти в своей поликлинике по месту жительства. По словам эксперта Роспотребнадзора, противоклещевая вакцина в медучреждениях сегодня есть в достаточном количестве.

Клещи уже активизировались. Как писал «Доктор Питер», только за неделю с 13 по 19 апреля за медпомощью в городские медучреждения из-за укусов клещей обратился 101 человек, в том числе 32 ребенка. Большинство из них пострадали в Ленобласти. В комитете по здравоохранению уточняли, что помощь при нападении клеща оказывается петербуржцам в тех же медучреждениях, что и прежде. Боткинская больница принимает пострадавших на Миргородской улице (лечение заболевших коронавирусной инфекцией проходит на площадке больницы на Пискаревском проспекте - Прим. ред.). По будням с 9.00 до 16.00 петербуржцев ждут в дневном стационаре Боткинской больницы по адресу Миргордская ул., д.3 (здание литер "Д" со стороны Кременчугской улицы), а с 16.00 до 9.00 (следующего дня) - в приемном отделении. В выходные и праздники пострадавшие могут обращаться круглосуточно в приемное отделение на Миргородской.

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