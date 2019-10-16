В Роспотребнадзоре объяснили, какие профосмотры разрешены последним постановлением главного санврача Петербурга

У петербургского Роспотребнадзора уже вошло в привычку сначала выпускать постановление, а потом давать разъяснения. Так, с 28 апреля последний документ разрешил проведение профилактических осмотров. На пресс-конференции, посвященной вакцинопрофилактике, по просьбе "Доктора Питера" получено разъяснение.

- В Петербурге разрешены только профосмотры, диспансеризация по-прежнему запрещена. Разрешены только плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медосмотры отдельных профессиональных групп - сказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Петербургу Галина Чугунова.

Сегодня стало известно, что главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова досрочно сняла запрет на проведение профилактических осмотров. Он был установлен в постановлении №3 от 23 марта 2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в городе Санкт-Петербург». Согласно документу, запрет должен был действовать до 30 апреля. В новом, 10-м постановлении сказано: «Снять с 28 апреля 2020 года запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп».

Напомним, профосмотр - усеченная форма диспансеризации, его можно проходить чаще (раз в два года), чем диспансеризацию (раз в три года). В приказе Минздрава от 13.03.2019 N 124Н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" сказано: "Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

Проведение профилактического медицинского осмотра направлено на раннее выявление отдельных хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится."

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