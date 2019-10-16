В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно заказывать еду на дом

Из-за соблюдения режима самоизоляции или карантина россияне стали чаще заказывать еду на дом из ресторанов и кафе. В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обратить внимание при выборе блюда и получении заказа от курьера.

Из-за эпидемии коронавируса спрос на доставку продуктов и готовых блюд увеличился в несколько раз. В Роспотребнадзоре рассказали, как заказать еду, чтобы не пожалеть о потраченном времени и деньгах.

Первым делом специалисты советуют изучить сайт ресторана или специального сервиса по доставке - там должна быть информация о продавце и продукции.

При получении заказа нужно изучить этикетки: на них должно быть указано фирменное название, состав и способ приготовления, объем порции, пищевая ценность, а также нормативные или технические документы, в соответствии с которыми сделано блюдо.

При заказе продуктов из онлайн-магазина, нужно проверить на упаковке дату и час изготовления, срок годности, условия хранения, название и место нахождения изготовителя или ФИО индивидуального предпринимателя - изготовителя продукции, рекомендации по приготовлению (при необходимости).

При получении заказа эпидемиологи просят соблюдать правила безопасности: не использовать наличные, а оплачивать картой, при оплате через мобильный терминал использовать перчатки, если их нет, то после оплаты необходимо вымыть руки мылом. При вручении заказа курьер должен поставить пакеты у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.

Также курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями, с личной медицинской книжкой.

© Доктор Питер