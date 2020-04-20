«Альянс врачей» требует закрыть на карантин онкодиспансер. Но скоро и единственное закрытое отделение откроется

В Городском онкодиспансере на проспекте Ветеранов закрыли одно из отделений – с пациентами и врачами. Об этом сообщил в соцсетях скандально известный профсоюз «Альянс врачей», обвинив руководство медучреждения в сокрытии информации и бездействии. Главный врач онкодиспансера рассказал «Доктору Питеру», что случилось на самом деле, а заодно пообещал подать на профсоюз в суд.

Петербургское отделение независимого профсоюза «Альянс врачей» разместило в соцсети ВКонтакте видео с обращением заместителя регионального отделения, а в прошлом сотрудницы Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов Елены Корневой. В нем она заявила, что продолжает общаться с бывшими коллегами из медучреждения, которые ей рассказали, что 17 апреля было полностью закрыто 11-е химиотерапевтическое отделение – вместе с врачами и пациентами.

- Там есть врач, который контактировал с больным, у которого подтвержден диагноз. Сейчас почти весь младший персонал отделения заболел, там осталась всего одна санитарка на 16 палат. Также, по нашей информации, у главного врача (онкодиспансера) Топузова имеются родственники, которые тоже заболели коронавирусом (...). Сам Топузов не ушел на самоизоляцию, хотя его родные болеют. И не посчитал нужным официально объявить карантин в больнице и закрыть ее полностью. Ведь даже не эпидемиолог поймет, что если заболел медик какого-то отделения или был в контакте, то закрывать надо всю больницу», - говорит Елена Корнева в своем обращении.

Активистка профсоюза обратилась к главврачу онкодиспансера, главе комздрава Дмитрию Лисовцу и «компетентным органам», требуя открыто и официально рассказать о причинах закрытия отделения, признать факты контакта сотрудников с зараженными коронавирусом, протестировать весь персонал больницы, включая администрацию и главврача, а также закрыть диспансер на Ветеранов полностью на карантин для предупреждения распространения инфекции.

«Доктор Питер» обратился к главному врачу Городского онкодиспансера Эльдару Топузову с просьбой прояснить ситуацию. Как рассказал главврач, у него, действительно, заболели COVID-19 два родственника, но они работают в другом медицинском учреждении.

- Действительно, заболели брат и сын, они работают в другом медучреждении, я не живу с ними в одной квартире. Мы не виделись больше месяца, - рассказал "Доктору Питеру" главврач. - Я уже дважды тестировался на COVID-19 и получил отрицательные результаты, последний от 17 апреля.

Как пояснили в медучреждении, 6 апреля делопроизводителя отделения химиотерапии (не медика) из-за подозрения на контакт с человеком с признаками ОРВИ было решено перевести на удаленную работу. При этом, у самой женщины никаких симптомов ОРВИ на тот момент не было, но тест на коронавирус она сделала. 16 апреля, после того как стало известно о положительном результате теста этой сотрудницы, в клинику на Ветеранов приехала выездная проверка Роспотребнадзора. Специалисты надзорного ведомства осмотрели её рабочее место, определили круг возможных контактов первого, второго и третьего уровней. На следующий день Роспотребнадзор выдал предписание о закрытии отделения на карантин.

«Проведены заключительная дезинфекция, подготовительные мероприятия к обсервационному режиму, взяты тесты на новую коронавирусную инфекцию. По штату на отделении 36 сотрудников, из них: 1 человек на длительном больничном, 1 человек в очередном отпуске. Персонал, входящий в первый круг контактов, отправлен на домашнюю самоизоляцию», - добавили в онкодиспансере. Все сотрудники ГКОД владеют полной информацией, а 52 человека – все, кто гипотетически входит в число контактных разного уровня - прошли тестирование на COVID-19.

Как сообщили в ГКОД, сейчас в закрытом отделении находятся 9 медиков (3 врача, 4 медсестры и 2 санитарки), а также 44 пациента. У пациентов отделения дополнительно анализ не брали. Как уточнили в медучреждении, это связано с тем, что они не входят в круг контактов с делопроизводителем, а перед госпитализацией предоставляли отрицательный результат теста на COVID-19. На 13 часов сегодня, 20 апреля, пришли результаты 42 протестированных сотрудников онкодиспансера - все отрицательные. В ближайшее время ждут оставшиеся. Завтра заканчивается двухнедельный срок, если считать его с 7 апреля, когда заболевший сотрудник ушел на удаленку.

- Если сегодня-завтра придут все отрицательные анализы, то мы откроем отделение, - заверил Эльдар Топузов, и сказал, что онкодиспансер собирается подать в суд на «Альянс врачей» за распространение фейков.

Как сказали «Доктору Питеру» в онкодиспансере, если хотя бы один из оставшихся тестов будет положительным, то карантин в отделении могут продлить, а проходящих там лечение пациентов дополнительно протестируют на коронавирус.

Напомним, Елена Корнева уже не в первый раз принимает активное участие в скандалах, связанных с онкодиспансером. Раньше она работала санитаркой отделения химиотерапии. В октябре прошлого года стала героиней ролика профсоюза, в котором жаловалась на низкую зарплату и высокую нагрузку в клинике. После этого в клинику на Ветеранов приезжала разбираться лично председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

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