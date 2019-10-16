/ 18+

Минздрав назвал способы профилактики заболевания при контакте с коронавирусом для медиков

12:03, 14.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Для российских медиков разработали способы защиты от заболевания в ситуации, когда они контактировали с инфицированным коронавирусом. Экстренная постконтактная профилактика будет использоваться после попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, сообщили в Минздраве.

Минздрав назвал способы профилактики заболевания при контакте с коронавирусом для медиков

«Защита медперсонала – это обязанность и важнейший приоритет для всех руководителей медицинских организаций. Речь идет не только об обеспечении средствами индивидуальной защиты, но и о реализации противоэпидемических мер на уровне учреждения, выполнении всех необходимых действий и алгоритмов по обеспечению эпидемиологической безопасности», - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он добавил, что медработники, имеющие риски инфицирования COVID-19, должны еженедельно сдавать анализ, а если у них появились симптомы ОРВИ, то сделать тест нужно немедленно. Для предупреждения заражения медработников от пациентов в клиниках должен соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим, включающий дезинфекцию воздуха, поверхностей и предметов, постельных принадлежностей пациента после выписки, утилизацию медицинских отходов, использование средств индивидуальной защиты и соблюдение мер личной профилактики.

Кроме того, разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики.

В Покровскую больницу, медики которой жаловались на нехватку масок и перчаток, направят тысячу костюмов биозащиты

Напомним, в России зафиксировано 21 102 случаев заболевания коронавирусом, 170 пациентов умерли. В Петербурге выявили 799 заболевших, умерли 4 пациента.

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть, Общество

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Мечтала о ринопластике с девятого класса. Сейчас мне 26, реабилитация позади, и я наконец-то могу фотографироваться и не фотошопить нос. Не...
    5.0 Отзыв от 10 апреля 2020 г. 18:39
    Читать дальше
  • "Нарвская", клиника
    Наблюдалась в данной клинике у врача Султанбековой Л.Н. по беременности.Врач очень внимательный,все скрининги тоже у нее делала.Всю беременность...
    5.0 Отзыв от 8 апреля 2020 г. 10:09
    Читать дальше
  • Институт красоты «Галактика»*****
    У Игоря Дмитриевича делала абдоминопластику с удалением пупочной грыжи и липосакцию боков. Хирурга выбирала очень тщательно, я просмотрела очень...
    5.0 Отзыв от 7 апреля 2020 г. 17:58
    Читать дальше
Читать все отзывы

Новости компаний

Читать дальше

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×