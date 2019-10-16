Минздрав назвал способы профилактики заболевания при контакте с коронавирусом для медиков

Для российских медиков разработали способы защиты от заболевания в ситуации, когда они контактировали с инфицированным коронавирусом. Экстренная постконтактная профилактика будет использоваться после попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, сообщили в Минздраве.

«Защита медперсонала – это обязанность и важнейший приоритет для всех руководителей медицинских организаций. Речь идет не только об обеспечении средствами индивидуальной защиты, но и о реализации противоэпидемических мер на уровне учреждения, выполнении всех необходимых действий и алгоритмов по обеспечению эпидемиологической безопасности», - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он добавил, что медработники, имеющие риски инфицирования COVID-19, должны еженедельно сдавать анализ, а если у них появились симптомы ОРВИ, то сделать тест нужно немедленно. Для предупреждения заражения медработников от пациентов в клиниках должен соблюдаться санитарно-противоэпидемический режим, включающий дезинфекцию воздуха, поверхностей и предметов, постельных принадлежностей пациента после выписки, утилизацию медицинских отходов, использование средств индивидуальной защиты и соблюдение мер личной профилактики.

Кроме того, разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики.

Напомним, в России зафиксировано 21 102 случаев заболевания коронавирусом, 170 пациентов умерли. В Петербурге выявили 799 заболевших, умерли 4 пациента.

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