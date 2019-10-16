Росздравнадзор вернулся в подчинение Минздраву

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) возвращается из прямого ведения правительства в подчинение Минздраву.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) перешла в подчинение Минздраву. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Предполагается, что перестановка повысит эффективность надзора в сфере здравоохранения. Указ вступил в силу со дня его подписания

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Напомним, Росздравнадзор до января 2020 года возглавлял Михаил Мурашко, ведомство подчинялось Минздраву. В январе 2020 года Мурашко был назначен министром здравоохранения, а Росздравнадзор передали под контроль правительству.