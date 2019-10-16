Петербургских доноров коронавирус не пугает. Дефицита крови пока нет

Коронавирус не испугал петербургских доноров. Как рассказали «Доктору Питеру» на Городской станции переливания крови, сейчас донорская служба работает в штатном режиме, но доноров все равно очень ждут — запасы крови надо постоянно пополнять. На ГСПК уверяют, что на станции можно не бояться инфекции, обрабатываются даже ручки для анкет.

В донорской службе Петербурге пока все спокойно. Несмотря на эпидобстановку активность доноров глобально не снизилась, а запасов крови для пациентов петербургских больниц пока хватает. Между тем, работу службы все же пришлось немного скорректировать. По словам специалиста по пропаганде Городской станции переливания крови Станислава Давыдова, сейчас из-за перевода студентов вузов на дистанционное обучение перестали проводиться выездные дни донора в университетах. Также отменилась часть выездов бригады медиков в компании, которые перевели сотрудников на работу из дома.

- Работаем штатно, исходя из тех условий, что есть. К примеру, активно начали привлекать доноров в наше отделение в Пушкине, открыли прием первичных доноров. В этом нет ничего сенсационного, в течение года мы то ограничиваем, то увеличиваем их прием. Сейчас это связано с тем, что выездная работа в вузах сократилась, а мы хотим пополнить запасы, - объяснил Станислав Давыдов.

Завтра, 21 марта, на Городской станции переливания крови (Московский пр., д. 104, ст.м. Московские ворота) пройдет "Донорская суббота" — для тех, кто не может прийти в будние дни. Судя по донорскому светофору на сайте медучреждения, особая необходимость сегодня есть в крови 1-й и 3-й групп обоих резусов. Первичных и кадровых доноров будут ждать с 9.00 до 13.00 и просят не бояться коронавируса. Как говорят в ГСПК, на территории самой станции и раньше всё было стерильно, а сейчас приняты дополнительные меры безопасности — доноров встречают на входе с термометрами, обрабатывают даже ручки для заполнения анкет. Как пояснил Станислав Давыдов, требование «больше 50 не собираться» тоже соблюдается — одномоментно столько доноров не приходит.

В НМИЦ онкологии им. Петрова «Доктору Питеру» тоже подтвердили, что пока ситуация с запасами крови стабильная, кризиса нет. Первичных доноров, конечно, стало немного меньше, в основном выручают кадровые.

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