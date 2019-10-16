Коронавирус закрыл двери больниц Петербурга для родственников. Но исключения есть

В городских больницах перестали пускать родственников к пациентам. Выполняется указание главного санитарного врача Петербурга в связи с «коронавирусной» обстановкой. Насколько строго в клиниках отнеслись к запрету на вход посетителей и есть ли для кого-то исключения, «Доктор Питер» узнал у главврачей стационаров.

Напомним, вчера главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ввела новые ограничения, которые должны помочь остановить распространение в городе коронавирусной инфекции. В частности, глава Роспотребнадзора поручила ввести во всех стационарах города строгий противоэпидемический режим и не пускать посетителей к пациентам. Как пояснили сегодня «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, несмотря на строгость режима исключения все-таки могут быть, если пациенту необходим дополнительный уход - то есть выгонять всех родственников и сиделок из больниц не будут. В детских больницах тоже драконовских мер не обещают, уточняя. что мамам лучше все же брать больничный и находиться с ребенком постоянно, а не наездами. Решать, кто может остаться у постели больного, будут на местах и в индивидуальном порядке. Также будут и более внимательно следить за состоянием здоровья тех, кто получит такое разрешение.

«Доктор Питер» спросил у руководителей городских взрослых и детских больниц, как они организуют строгий эпидрежим и кому делают исключения из правил.

Автандил Микава, главный врач Детской больницы №2 святой Марии Магдалины

- Мы ввели очень строгие правила, не пускаем ни учителей, ни друзей, ни даже отцов. Но понятно, что без мамы детей оставить нельзя. Пускаем мать, и всё. А как быть? С одной стороны, мы должны выстроить какой-то алгоритм, но и не можем концлагерь устраивать. Как таковых часов посещения у нас нет, мама может прийти к ребенку в любое время. Маски для них у нас есть, единственная наша просьба — не приходить в случае малейшего недомогания. В передаче продуктов смысла нет — у нас очень хорошее питание, в том числе десерты, нужные именно детям.

Кроме того, я запретил любые консультации в стационаре. Если есть срочные показания, пожалуйста, госпитализация. Я вообще на пороге того, чтобы не сегодня-завтра закрыть плановую госпитализацию. Пока мы записываем пациентов, но предупреждаем о том, чтобы они были готовы к отмене.

С уходом за пациентами помогают волонтеры общества при нашем храме. Там взрослые женщины, не молодежь. Мы этих людей давно знаем, все они проинструктированы и в последнее время никто из них за границей не был. Свой медперсонал, вернувшийся из-за рубежа, я тоже не допускаю до работы. Сегодня, к примеру, отправил в самоизоляцию первую медсестру, вернувшуюся вчера из Чехии.

Антон Повзун, главный врач НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе

- Мы сейчас не пускаем никого из родственников. Отменили даже пропуска, которые раньше выдавали для ухода за тяжелобольными пациентами. Мы работаем в круглосуточном режиме, у нас есть дневные и суточные службы, поэтому пока справляемся.

Пунктов передачи продуктов для пациентов тоже нет и не было. Вы же понимаете, что такие передачки — это тоже возможный путь заноса вируса.

Все консультации по возможности ограничили, остались только отборочные комиссии на плановую госпитализацию. Плановая госпитализация тоже не отменена. Надо понимать, что полностью изолироваться от внешнего мира мы не можем. К нам каждый день поступает по скорой 200-250 пациентов, они же тоже до этого были не в вакууме, а общались с родственниками и ходили на работу. Эти ограничительные меры позволяют снизить вероятность распространения вируса, но не могут свести её к нулю.

Сергей Петров, главный врач Елизаветинской больницы

- Мы максимально стараемся никого не пускать, но единичные исключения есть. К примеру, при выписке пациентов, нуждающихся в сопровождении родственников. Пациента надо забрать с отделения на кресле-каталке, довезти до машины. Конечно, есть недовольные посетители, которых разворачивают на входе. Но когда мы понимаем, что без их помощи действительно не обойтись, вопрос допуска персонально решается с заведующим отделения.

Из-за закрытия посещений организовали специальную зону для приема передачек в холле, хотя это тоже не очень хорошо. Но бывает, что человека забирают в больницу прямо с работы, у него даже зубной щетки с собой нет. Охранник на входе забирает передачу, подписывает её, а потом сотрудники отделения забирают её из холла внизу.

Консультации в нашем амбулаторном отделении проводятся как обычно — поликлиники тоже работают.

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