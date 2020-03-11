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Ученые предложили 320 тысяч рублей за готовность заразиться коронавирусом

16:41, 11.03.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Британские медики предлагают заразится коронавирусом ради науки. Они ищут добровольцев, которые не боятся патогена и хотят поучаствовать в научном исследовании по разработке вакцины. За это им обещают гонорар в 4,5 тысячи долларов.

Ученые предложили 320 тысяч рублей за готовность заразиться коронавирусом
Фото: pixabay

Специалисты компании HVIVO, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона, ищут 23 добровольцев. Они должны быть готовы заразиться коронавирусом. По словам ученых, это приблизит их к созданию вакцины против Covid-2019.

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Как пишет Daily Mail,  подопытным введут штаммы вируса 0С43 и 229Е, затем их ждет 14-дневный карантин. В течение этого времени медики будут постоянно следить за состоянием пациентов, им также введут самые эффективные из существующих сейчас вакцин, которые уже прошли первые испытания.

За готовность заразиться коронавирусом участникам обещают по 4,5 тысяч долларов - более 320 тысяч рублей по новому курсу.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

2 комментария Оставить комментарий

А еще говорили, что запрещены опыты над людьми.

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"Медики в Великобритании предлагают заразится..."
Вы серьезно?! После первого предложения дальше читать не хочется. Куда смотрит редактор? Доктор Питер, подучите русский язык прежде, чем статьи писать.

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