Ученые предложили 320 тысяч рублей за готовность заразиться коронавирусом

Британские медики предлагают заразится коронавирусом ради науки. Они ищут добровольцев, которые не боятся патогена и хотят поучаствовать в научном исследовании по разработке вакцины. За это им обещают гонорар в 4,5 тысячи долларов.

Специалисты компании HVIVO, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона, ищут 23 добровольцев. Они должны быть готовы заразиться коронавирусом. По словам ученых, это приблизит их к созданию вакцины против Covid-2019.

Как пишет Daily Mail, подопытным введут штаммы вируса 0С43 и 229Е, затем их ждет 14-дневный карантин. В течение этого времени медики будут постоянно следить за состоянием пациентов, им также введут самые эффективные из существующих сейчас вакцин, которые уже прошли первые испытания.

За готовность заразиться коронавирусом участникам обещают по 4,5 тысяч долларов - более 320 тысяч рублей по новому курсу.

© Доктор Питер