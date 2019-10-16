Эксперты выбрали победителей гранта имени петербургского онколога Андрея Павленко

Экспертный совет гранта имени петербургского онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка в начале года, назвал победителей первого конкурса. Из 72 проектов выбрали всего четыре - они разделят 640 тысяч рублей.

Напомним, онколог Андрей Павленко ушел из жизни 5 января 2020 года после почти двухлетней борьбы с раком желудка. До последнего дня доктор работал, читал лекции, вел большую просветительскую деятельность. Незадолго до смерти врач записал ролик, в котором рассказал, что он и портал «Такие дела» учредили грант, финансирующий медиапроекты, которые честно рассказывают об онкологических заболеваниях. Деньги для гранта собирают на сайте Patreon. Часть собранной суммы будут перечислять семье онколога, остальное распределит грантовый комитет.

Сейчас экспертный совет гранта имени Андрея Павленко определил победителей первого конкурса. Из 72 заявок выбрали четыре.

Из собранных 640 тысяч рублей 235,2 тысячи выделят на проект фотографа Сергея Строителева «Мне больше не страшно?». В нем рассказываются истории женщин, которые борются или уже победили рак груди.

203,5 тысячи выделят на реализацию проекта «Регистрация по крови» Анастасии Романовой, пишут “Такие дела”. В рамках проекта специалисты будут простым языком рассказывать о трансплантации костного мозга.

50 тысяч рублей получит режиссер Ирина Бычкова на видеопроект «Достучаться до сердец». Он посвящен людям с тяжелой судьбой, которые смогли победить серьезную болезнь или другие проблемы. Бычковская объясняет, как и в каких случаях можно помогать, а также, что делать, если у вас или кого-то из близких обнаружили рак.

Еще 150 тысяч выделят Анне Даниловой на съемки фильма «Они победили рак». Предполагается, что в нем расскажут о людях, которые смогли выздороветь и вести полноценную жизнь.