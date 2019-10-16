Молодые медики начнут работать на следующий день после аккредитации

Минздрав разрабатывает поправки, согласно которым молодые врачи и фармацевты смогут выйти на работу на следующий день после аккредитации. Сейчас им приходится ждать месяц.

Минздрав анонсировал изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые сократят срок допуска к работе молодых специалистов - медиков и фармацевтов после прохождения аккредитации. Если поправки примут, медики смогут приступить к работе на следующий день, а не ждать месяц, как это происходит сейчас. Сообщение о разработке поправок опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Сократить срок допуска к работе планируют за счет перевода свидетельства об аккредитации в электронный вид, сейчас специалисты должны предоставлять работодателю этот документ только на бумаге. Предполагается, что новые изменения вступят в силу зимой следующего года.

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