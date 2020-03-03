Пятизвездочные поликлиники и больницы: Российские медучреждения разделят по степени комфорта

Российским поликлиникам и больницам могут начать присваивать "звезды" в зависимости от степени комфорта, оснащенности и удобства для пациентов. Оценивать медучреждения будет специальная комиссия Росздравнадзора.

Минздрав опубликовал проект приказа о разделении больниц и поликлиник на три уровня. Оценивать и присваивать "звезды", то есть специальные знаки, будут по 22 критериям. На первый уровень будут претендовать учреждения, которые соответствуют восьми критериям, на второй уровень - выполнение 15-18 критериев, третий - 19 и более.

"Уровни представляют собой систему постоянного совершенствования процессов организации медицинской помощи. Чем выше уровень, достигнутый медицинской организацией, тем лучше организовано оказание медицинской помощи в условиях данной медицинской организации", - пояснили "РГ" в ведомстве.

Оценивать медучреждения раз в три года в каждом регионе будет специальныая комиссия под руководством территориального органа Росздравнадзора. После проверки комиссия примет решение о соответствии медучреждения первому, второму или третьему уровню и выдаст специальный знак. Выглядеть он будет так: в центре логотипа будет размещена надпись с указанием уровня, а нижнем углу - информация о медучреждении и идентификационный номер в форме QR-кода. Его разместят на входе в здание и на сайте.