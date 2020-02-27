СП: Младенцы в России стали умирать реже, но до развитых стран нам еще далеко

Младенческая смертность в России устойчиво снижается, но по-прежнему отстает от показателей европейских стран. За 11 месяцев 2019 года в РФ она составила 4,8 случая на тысячу родившихся живыми, тогда как в соседней Финляндии, к примеру, еще в 2018 году была всего 1,73. Такие данные приводит в своем отчете Счетная палата.

Как отмечают в отчете аудиторы Счетной палаты со ссылкой на данные Росстата, в январе-ноябре 2019 года коэффициент младенческой смертности в России (число умерших в возрасте до 1 года на тысячу родившихся живыми) снизился до 4,8 (в 2018-м был 5,1). Однако в трети регионах он, наоборот, вырос. Самые высокие показатели младенческой смертности (6,0 и более) были зафиксированы в Кемеровской области и Приморском крае (6,0), Красноярском крае (6,2), Магаданской (6,3), Архангельской областях и Забайкальском крае (6,5), Омской области (6,6), Республике Дагестан (7,2), Костромская область (7,5), Камчатском крае (9,2), Еврейской автономной области (9,6), Республике Алтай (11,3) и на Чукотке (13,3). По-прежнему основной причиной смертности детей первого года жизни остаются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (в январе-ноябре 2019 года от них умерли 3454 ребенка), на втором месте - врожденные аномалии (1390 детей), на третьем - прочие болезни (1054 ребенка), на четвертом — внешние причины (346 детей).

В 2018 году младенческая смертность в России была 5,1, снизившись по сравнению с 2017-м на 9,8%. Наоборот, рост показателя был отмечен в 27 регионах, в том числе и в Петербурге, где создана одна из первых и самых сильных в стране служб реанимации новорожденных.

«Несмотря на ощутимый прогресс в данном направлении за последние годы, мы еще отстаем от развитых стран. По Евросоюзу в целом этот показатель (младенческой смертности) составляет около 3 случаев, в Финляндии – 1,73 случая, Германии – 3,26, Нидерландах – 3,3, Великобритании – 3,9», - констатируют аудиторы.

Напомним, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, уровень смертности за 11 месяцев 2019 года был минимальным в истории России.

© Доктор Питер