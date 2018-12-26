Настоящая загадка: почему 31 декабря мы готовы положить жизнь на кухне ради того, чтобы приготовить традиционные праздничные салаты. При этом их срок жизни ограничен новогодней ночью, опасными они могут стать уже к обеду 1 января. И никакие ферменты и не способны помочь переварить «вчерашний» оливье, а абсорбенты — собрать все размножившиеся в нем бактерии.
Алексей Яковлев
Медицина
д.м.н., профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ
- Традиции готовить тазиками оливье и винегреты на новогодний стол часто небезопасны, потому что все это доедается на следующий день, — говорит заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев. — А салаты, особенно заправленные майонезом, нельзя долго хранить. Впрочем, на время хранения таких салатов влияет не только то, что продукты не прошли термическую обработку. Важно, из каких продуктов они приготовлены: насколько они свежие и качественные (надо обязательно проверять сроки хранения, указанные на упаковке, и состав).
В городе непростая ситуация с распространением кишечных инфекций. Специалисты говорят, что проблема еще и в том, что энтерит вызывают не только известные болезнетворные бактерии, но и условно-патогенные. И такую пищевую токсикоинфекцию сложно отличить от жизнеугрожающих острых кишечных заболеваний по клиническим проявлениям.
Чтобы их предотвратить, следует соблюдать простые правила. Как рассказала Ирина Чхинджерия, начальник эпидотдела петербургского Роспотребнадзора, все салаты и любые другие блюда, не прошедшие термическую обработку, лучше съедать в течение двух часов после приготовления.
Принципиально другие требования — к срокам хранения еще одного традиционного новогоднего блюда — студня: если после «разделки» мяса его прокипятить, то в холодильнике он может храниться 2-3 дня.
Тем, кто не любит готовить, а предпочитает заказывать продукты на дом, советуют отказаться от суши и роллов. Мало того, что они не обработаны термически, еще и неизвестно, сколько на них скапливается бактерий, попавших с разных рук (готовка, упаковка, перевозка, доставка), поэтому в них могут оказаться, как патогенные, так и условно патогенные бактерии, способные вызвать токсикоинфекцию.
Еще один совет от Алексея Яковлева:
Умеренность в еде. Чем меньше обсемененной продукции попадет в ваш желудок, тем легче иммунитету справиться с патогенными микроорганизмам.
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