В городе непростая ситуация с распространением кишечных инфекций. Специалисты говорят, что проблема еще и в том, что энтерит вызывают не только известные болезнетворные бактерии, но и условно-патогенные. И такую пищевую токсикоинфекцию сложно отличить от жизнеугрожающих острых кишечных заболеваний по клиническим проявлениям.

Чтобы их предотвратить, следует соблюдать простые правила. Как рассказала Ирина Чхинджерия, начальник эпидотдела петербургского Роспотребнадзора, все салаты и любые другие блюда, не прошедшие термическую обработку, лучше съедать в течение двух часов после приготовления.