При подготовке новогоднего стола лучше отказаться от блюд с тяжелыми сортами мяса (свинина, говядина), консервированных овощей и фруктов, а также от майонеза в каждом салате. Вместо этого используйте рецепты со свежими и замороженными овощами, фруктами и ягодами, кисломолочными продуктами (сыром, творогом, сметаной, йогуртом).
Для приготовления мясных салатов или горячего желательно выбрать нежирное мясо (куриная грудка, индейка, телятина) — вместо жарки его следует отварить или запечь, для вторых блюд хорошо подойдут также рыба или морепродукты.
Александр Михеев
Кулинария
Шеф-повар
- Если вы не представляете себе Новый год без оливье — просто уменьшите размер порций, — говорит петербургский шеф-повар Александр Михеев. — А вместо магазинного майонеза можно использовать соусы собственного приготовления.
Для оливье, как впрочем, и для других салатов вместо майонеза хорошо подойдет соус с йогуртом. Готовить его Александр советует так: натуральный йогурт без наполнителей надо смешать со сливочным, не очень острым хреном (хрен со сливками отдельно продается в магазине), добавить немного соевого соуса и по желанию — порубленную зелень. Пропорции ингредиентов каждый может подобрать для себя — кому-то нравится поострее, кому-то — посолонее.
Повар также поделился с «Доктором Питером» рецептами других легких, но изысканных заправок для салатов и горячих блюд. Классика — оливковое масло с соком лимона. Ее можно усовершенствовать под свой вкус, добавив, к примеру, соевый соус, бальзамический крем или пряности (базилик, орегано, хмели-сунели, смесь перцев).
Для мяса и салатов, по словам повара, отлично подойдет заправка из соевого соуса, меда и горчицы — в соотношении 2 ложки/ 1 ложка/ 1 ложка. Если взбить все эти ингредиенты венчиком, получится тягучий соус с совершенно разными вкусовыми оттенками — сладковатым, солоноватым, острым. А если в него еще капнуть лимонный сок, то добавится еще и кислинка.
Для рыбы и морепродуктов Александр Михеев рекомендует соус с натуральным йогуртом. Для его приготовления, кроме самого йогурта, нужны нашинкованный укроп, порезанный свежий огурец, соль и перец по вкусу, по желанию — немного чеснока. Все ингредиенты надо взбить блендером до получения однородной массы.
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