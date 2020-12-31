Повар также поделился с «Доктором Питером» рецептами других легких, но изысканных заправок для салатов и горячих блюд. Классика — оливковое масло с соком лимона. Ее можно усовершенствовать под свой вкус, добавив, к примеру, соевый соус, бальзамический крем или пряности (базилик, орегано, хмели-сунели, смесь перцев).

Для мяса и салатов, по словам повара, отлично подойдет заправка из соевого соуса, меда и горчицы — в соотношении 2 ложки/ 1 ложка/ 1 ложка. Если взбить все эти ингредиенты венчиком, получится тягучий соус с совершенно разными вкусовыми оттенками — сладковатым, солоноватым, острым. А если в него еще капнуть лимонный сок, то добавится еще и кислинка.

Для рыбы и морепродуктов Александр Михеев рекомендует соус с натуральным йогуртом. Для его приготовления, кроме самого йогурта, нужны нашинкованный укроп, порезанный свежий огурец, соль и перец по вкусу, по желанию — немного чеснока. Все ингредиенты надо взбить блендером до получения однородной массы.