Зуд в интимной зоне у женщин: причины, симптомы и лечение

« Иногда зуд и жжение — следствие элементарного несоблюдения правил гигиены, микротравм во время полового акта. Часто они сигнализируют об излишней сухости влагалища, которая может возникнуть из-за воздействия хлорированной воды , использования неподходящих средств личной гигиены, презервативов или гигиенических тампонов. В таком случае достаточно просто избавиться от факторов, вызывающих неприятные ощущения, и зуд прекратится», — отмечает Ольга Уланкина.