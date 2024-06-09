Зуд в интимной зоне у женщин: причины, симптомы и лечение

Зуд в интимной зоне у женщин — симптом крайне неприятный, буквально отравляющий жизнь. Он может возникнуть как из-за неудобного белья или неподходящих косметических средств, так и в результате инфекции, сахарного диабета и даже рака влагалища.
Обо всех причинах зуда и его лечении рассказали врачи-гинекологи.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Акушер-гинеколог, главный врач медицинской компании «ЛабКвест»+«Q-Клиника»
Зуд в интимной зоне у женщин: причины
Вагинит
«Чаще всего зуд в интимной зоне у женщин — следствие вагинита. Это инфекционно-воспалительное заболевание слизистой оболочки влагалища, которое могут вызвать различные бактерии, грибы, вирусы, — рассказывает акушер-гинеколог Ольга Уланкина. — Многим женщинам знакомы симптомы кандидозного вагинита (молочницы), который вызывает грибок Candida. Для этого заболевания характерны творожистые белые или желтоватые выделения, отек слизистых оболочек влагалища, зуд и жжение».
Врач приводит данные статистики: две трети женщин в течение жизни хотя бы один раз сталкиваются с молочницей.
«Развитие кандидозного вагинита провоцирует беременность, прием антибиотиков и препаратов, снижающих иммунитет, а также ухудшение работы иммунной системы из-за различных заболеваний», — говорит Ольга Уланкина.
Кроме того, существует трихомонадный вагинит, который передается половым путем. Его вызывает бактерия Trichomonas vaginalis. На трихомонадный вагинит помимо зуда указывают неприятный запах из влагалища и жидкие пенистые выделения серо-желтого цвета. Воспаление также могут вызывать стафилококк, стрептококк и другие патогенные бактерии.
Половые инфекции
Зуд и жжение во влагалище — один из характерных симптомов инфекций, вызванных хламидией и микоплазмой, а также гонореи, сифилиса, генитального герпеса.
Без адекватного лечения такие инфекции приводят к серьезным осложнениям. Например, хламидийная инфекция иногда становится причиной воспаления яичников и маточных труб, которое может привести к бесплодию. Из-за гонореи тоже может возникнуть бесплодие, а также внематочная беременность, нарушения развития плода», — предупреждает Ольга Уланкина.
Бактериальный вагиноз
Это еще одна распространенная причина зуда. Бактериальный вагиноз — это состояние, при котором количество полезной микрофлоры снижается, а условно-патогенной — увеличивается.
По словам Ольги Уланкиной, причиной патологии могут быть стресс, прием антибиотиков, несоблюдение правил интимной гигиены или гормональные нарушения.
Болезни эндокринной системы
Дискомфорт в интимной зоне может быть неспецифическим симптомом эндокринных заболеваний: сахарного диабета или гипотиреоза — нарушения работы щитовидной железы.
Рак и его лечение
«Иногда зуд и жжение могут указывать на рак влагалища на поздней стадии, когда из-за ослабления местного иммунитета присоединяется бактериальная инфекция», — говорит Ольга Уланкина.
Кроме того, подобный дискомфорт может быть и одним из побочных эффектов лечения рака.
«Химиотерапия и лучевая терапия у пациентов с онкологией нередко приводят к зуду в области половых органов», — объясняет гинеколог Ольга Палкина.
Перименопауза
«Особое внимание заслуживает возникновение зуда в генитальной области в период перименопаузы. Он связан с атрофическими изменениями влагалища и вульвы в связи с дефицитом половых гормонов (эстрогенов) в этот период», — говорит Ольга Палкина.
А что еще
Зуд в интимной зоне может вызвать сбой в работе ЖКТ, лобковой педикулез, различные заболевания кожи, а также депрессивные расстройства и неврозы.
Зуд в интимной зоне у женщин ночью
«Так называемый „ночной зуд“ возникает в вечерние часы или ночью. Он чаще всего сопровождает заболевания, связанные с дисбалансом гормонов в организме и с нарушением кровотока в тканях», — говорит Ольга Палкина.
А еще зуд бывает признаком паразитов.
«Зуд во влагалище и перианальной зоне может возникнуть при заражении паразитическими червями-острицами. В таком случае неприятные ощущения усиливаются по ночам», — добавляет Ольга Уланкина.
Когда причина зуда не в болезни
По словам врачей, неприятные ощущения в интимной зоне возникают даже у абсолютно здоровых женщин.
Зуд может вызвать местная аллергическая реакция на синтетическое или слишком тесное белье, новое косметическое средство, стиральный порошок, частички которого после стирки остаются на одежде и вызывают раздражение.
«Бывают аллергические реакции на свечи и лубриканты, латекс презервативов. Зуд может возникнуть из-за ароматических средств для интимной гигиены, прокладок и тампонов», — объясняет Ольга Палкина.
«Иногда зуд и жжение — следствие элементарного несоблюдения правил гигиены, микротравм во время полового акта. Часто они сигнализируют об излишней сухости влагалища, которая может возникнуть из-за воздействия хлорированной воды, использования неподходящих средств личной гигиены, презервативов или гигиенических тампонов. В таком случае достаточно просто избавиться от факторов, вызывающих неприятные ощущения, и зуд прекратится», — отмечает Ольга Уланкина.
Зуд в интимной зоне у женщин: что делать
Самостоятельно разобраться, какое именно заболевание стало причиной неприятных ощущений, сложно, а зачастую и вредно. Самолечение антибиотиками может ухудшить состояние, а спринцевания и вовсе противопоказаны.
«Спринцевания нарушают микрофлору влагалища и лишь усугубляют симптомы в виде зуда, дискомфорта, а порой провоцируют еще и появление патологических выделений из половых путей», — говорит Ольга Палкина.
«Если зуд и жжение не проходят самостоятельно в течение двух-трех дней, необходимо обратиться к гинекологу, — говорит Ольга Уланкина. — Врач проведет осмотр, порекомендует необходимые исследования и назначит лечение.
Гинеколог должен собрать отделяемое из половых органов для исследования в лаборатории и сделать соскоб на цитологию, чтобы исключить онкологический процесс. В некоторых случаях дополнительно требуется сдать общий и биохимический анализ крови, анализы на инфекции, передаваемые половым путем, сделать УЗИ органов малого таза».