«Жизнь с протезом невыносима»: врачи 14 часов восстанавливали женщине грудь, удаленную из-за рака

Пробовала ходить к психологам, чтобы побороть комплекс и принять себя в новом виде. Не помогло. Тогда Елена начала искать врачей, которые смогли бы вернуть ей былую красоту. Вот только никто не брался за ее случай. Грудь удалили настолько радикально, что кожи для искусственного имплантата не осталось. К тому же окружающие ткани были покрыты рубцами.