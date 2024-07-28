Женщины делают это ежедневно: не мойте так голову, чтобы не усилить боль

Как правило, во время мытья головы человек использует две позиции: наклон вперед или наклон назад. Казалось бы — всего несколько минут в согнутом положении, пока вы моете голову и сушите волосы, особенного вреда вашей шее, спине и плечевому поясу не принесут. Или все-таки это опасно? Объясняет врач-остеопат.
Чем опасно мыть голову, наклонившись над ванной
Сушить и мыть голову, наклонившись вперед можно, если у вас абсолютно здоровая шея, вы не испытываете боли и дискомфорта в шейном отделе позвоночника, у вас нет головокружений. В противном случае есть риски, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем.
«Долгое и регулярное нахождение в таком положении может привести к напряжению мышц шеи. Они спазмируются и при этом начинают сжимать позвоночник, который и так в данный момент деформирован. Это отличное „комбо“ для образования грыж диска или обострения уже существующих», — объясняет врач.
В позиции, наклонившись вперед, например, при сушке волос феном, стоит проводить не более 5-ти минут. При появлении неприятных симптомов медленно верните шею в вертикальное положение и аккуратно ее разомните.
«Позишн намбер ту»: когда опасно вдвойне
Вторая, и даже более опасная для здоровья позиция — запрокидывание головы назад. Это частая практика салонов красоты — для мытья и окраски головы мастера просят облокотиться на раковину и максимально запрокинуть голову назад. Даже если у вас абсолютно здоровая шея, вы наверняка замечали, насколько дискомфортно такое положение.
Особенно неприятно подобное положение шеи будет людям, у которых неподвижны или «заблокированы» нижние шейные позвонки. Это может случиться, например, в результате давней травмы — и не обязательно шеи. Любая поврежденная зона «тянет» на себя ткани тела, и часто «объектом» блокировки становится как раз шейный отдел позвоночника. Так вот, в то время как нижние позвонки из-за сильного натяжения заблокированы, верхние при сильном и резком запрокидывании головы компенсаторно двигаются в бОльшем диапазоне, и их разгибание достигает огромной амплитуды. В результате сушка или мытье волос как минимум вызывают сильный дискомфорт.
Куда более неприятное последствие такого положения — это пережатие позвоночных артерий, которые дают до 80% процентов кровоснабжения головного мозга. А это уже опасное состояние, один из первых симптомов которого — потемнение в глазах, появления слабости в руках и ногах.
Так что, если ваша шея здорова, подвижна, у вас нет так называемых «холок» или «горбиков», запрокидывать голову назад можно. Но стоит проявлять во всех своих движениях плавность и аккуратность, ориентироваться на собственные ощущения и при малейшем дискомфорте обязательно вернуться в исходное положение.
Делайте так в салоне красоты
Если какие-либо симптомы или заболевания все-таки есть — например, вы испытываете головокружение при повороте или запрокидывании головы, стоит, как минимум, предупредить об этом мастера в салоне, чтобы тот сократил ваше пребывание в таком положении.
Важно также как можно сильнее сдвинуться на кресле вперед, когда вы запрокидываете голову для мытья головы, чтобы уменьшить амплитуду сгибания шеи. Ну а в домашних условиях такое положение лучше не использовать.
Мыть и сушить голову лучше в вертикальном положении. Если же определенного наклона головы и шеи требует укладка, старайтесь не проводить долгое время в этой позе. А при первых неприятных симптомах возвращаться в исходное, привычное для нашего тела состояние.
Важно понимать — это не норма
Так или иначе, дискомфорт в шее, спровоцированный наклоном или запрокидыванием головы дома, или походом в салон красоты, не является нормой. И, к сожалению, в дальнейшем это чревато неприятными последствиями. Для профилактики обострения в плановом порядке лучше посетить специалиста, например, врача-остеопата, который сперва диагностирует причину блокировки в шее, а затем приступит к бережному лечению.