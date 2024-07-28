Женщины делают это ежедневно: не мойте так голову, чтобы не усилить боль

Особенно неприятно подобное положение шеи будет людям, у которых неподвижны или «заблокированы» нижние шейные позвонки. Это может случиться, например, в результате давней травмы — и не обязательно шеи. Любая поврежденная зона «тянет» на себя ткани тела, и часто «объектом» блокировки становится как раз шейный отдел позвоночника. Так вот, в то время как нижние позвонки из-за сильного натяжения заблокированы, верхние при сильном и резком запрокидывании головы компенсаторно двигаются в бОльшем диапазоне, и их разгибание достигает огромной амплитуды. В результате сушка или мытье волос как минимум вызывают сильный дискомфорт.