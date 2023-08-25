«Я много лет „возвращала“ еду»: модель Алена Шишкова призналась в булимии и анорексии

Из-за критических комментариев в свой адрес Шишкова в какой-то момент стала реже фотографироваться и выходить в прямые эфиры. Она очень хотела поправиться и не принимала себя с новой внешностью, но на этом этапе ей не могли помочь даже диетологи. Близким о своих проблемах девушка тоже не говорила. Более того, она думала, что мочегонные приносят ей пользу.