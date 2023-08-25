«Я много лет „возвращала“ еду»: модель Алена Шишкова призналась в булимии и анорексии

Внешность модели, ведущей и матери ребенка Тимати Алены Шишковой нередко вызывает пересуды в соцсетях. Ее обвиняют в излишней любви к филерам и ботоксу, в пропаганде болезненной худобы. Оказалось, что все эти годы звезда страдала от расстройств пищевого поведения. Откровенное признание Шишкова сделала в личном аккаунте в соцсетях.
Девушка рассказала, что пила мочегонные препараты и «избавлялась» от съеденной еды — и все для того, чтобы избежать отечности перед съемками. В итоге у Алены Шишковой начались проблемы с почками, она постоянно падала в обмороки.
После того как звезда снялась в шоу «Наследники и самозванцы» и «Звезды в Африке», обсуждать и критиковать ее внешность стали все СМИ и телеграм-каналы.
«Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была. И давно. Точнее, две. И называются они булимия и анорексия. Восемь лет я потратила на их решение», — призналась Шишкова.
Все эти годы девушка пробовала разные способы лечения. Она пыталась набрать вес в разных клиниках и санаториях, сдавала анализы, принимала прописанные лекарства. Временами ей казалось, что ситуация становится лучше, однако потом случались рецидивы.
В какой-то момент из-за страха отеков Шишкова начала «возвращать» даже воду. У нее появилась зависимость от мочегонных препаратов, а без них почки уже не справлялись со своей функцией. То, что сплетники принимали за неудачные филеры, на самом деле было побочным эффектом такого образа жизни.
Из-за критических комментариев в свой адрес Шишкова в какой-то момент стала реже фотографироваться и выходить в прямые эфиры. Она очень хотела поправиться и не принимала себя с новой внешностью, но на этом этапе ей не могли помочь даже диетологи. Близким о своих проблемах девушка тоже не говорила. Более того, она думала, что мочегонные приносят ей пользу.
В апреле вес звезды составлял 45 килограммов при росте 176 сантиметров. Девушке было так плохо, что она почти все время лежала, появились судороги. Тогда она обратилась за помощью в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Там Шишкова 2,5 месяца получала питание через капельницы, общалась с диетологом и психиатром.
«Врачам удалось перезапустить мой организм. Удалось побороть зависимость от мочегонных препаратов. В итоге я набрала 15 килограммов, но вес распределился неравномерно, потребовалась помощь хирурга», — поделилась Шишкова.
Сейчас Алена проходит реабилитацию, она очень хочет вернуться к активной жизни. Своей историей она поделилась, чтобы помочь другим девушкам с подобными проблемами.
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Почему у Шишковой возникали отеки? Когда человек сбрасывает вес, у него нередко появляется нехватка белка, который должен удерживать воду в сосудах. В итоге вода попадает в ткани. На этом этапе многим в голову приходит идея использовать мочегонные против отеков. Однако эти препараты чаще всего выводят из тела еще и важные микроэлементы.
Кроме того, на диетах нередко используют различные средства для ускорения обмена веществ. Например, большие дозы гормонов щитовидной железы. Это увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и организм быстро изнашивается.
Кто-то даже идет на крайние меры и использует паразитов, получая болезненную худобу и сильнейшую интоксикацию.
К сожалению, такие издевательства над телом не проходят бесследно. Если у вас возникли проблемы с принятием своей внешности, лучше обратиться за помощью к психотерапевту и эндокринологу.