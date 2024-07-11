«Я был жив, но я не жил»: впервые в мире мужчине, больному раком, полностью пересадили гортань

11 лет назад американец Марти Кедиан узнал, что у него хондросаркома гортани — редкая форма рака горла. С тех пор он перенес десятки операций, после которых потерял способность говорить, не мог нормально дышать и глотать.
Несколько лет назад мужчине провели трахеостомию, чтобы он дышал через отверстие в шее, но это лишь усложнило его жизнь.
«Я был жив, но я не жил, — говорит Марти. — Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя странно. Поэтому никуда не выходил».
А потом врачи сказали: единственный шанс вылечить рак — сделать ларингэктомию, то есть полностью удалить гортань, включая речевой аппарат. На этот шаг Марти пойти не смог.
«Я не хотел ларингэктомию. Я хотел найти способ, как вернуть себе нормальную жизнь. Нормально дышать, общаться со своей маленькой внучкой. Я хотел читать ей сказки на ночь своим собственным голосом», — говорит он.
В своих поисках мужчина вышел на программу
Операция, в которой участвовали шесть хирургов, длилась 21 час.
«Трансплантация гортани — редкая и сложная процедура, которая проводилась всего несколько раз в мире. Еще более примечательно, что хирургическая бригада провела трансплантацию пациенту с активным раком», —
Операция включала пересадку гортани, глотки, верхней части трахеи, верхней части пищевода, щитовидной и паращитовидных желез, кровеносных сосудов и нервов.
Трансплантацию провели 29 февраля, но о ее результатах руководитель исследований, доктор Дэвид Лотт рассказал только сейчас.
«Прогресс пациента превзошел наши ожидания, — говорит доктор Лотт. — Спустя четыре месяца после операции Кедиан может говорить, глотать и дышать самостоятельно».
По словам врачей, пациент восстановил уже около 60% своего голоса. Такого результата они ждали не раньше, чем через год.
«Он по-прежнему говорит тем же голосом и с бостонским акцентом, что и до рака», — говорит доктор Лотт — Он также может есть гамбургеры, макароны с сыром — почти все, и при этом глотает без проблем. Его дыхание также продолжает улучшаться».
Но, конечно, главной целью врачей было излечить Марти от рака, и они это сделали. Правда, пока мужчина по-прежнему ходит с трубкой в горле — ее удалят, когда Кедиан полностью восстановит нормальное дыхание.
Симптомы рака гортани
Кашель.
Изменения голоса, такие как охриплость или нечеткость речи.
Проблемы с глотанием.
Боль в ухе.
Шишка или язва в горле, которая не заживает.
Боль в горле.
Потеря веса.
По
Главными причинами рака гортани называют курение, работу на вредном производстве и плохую экологию.
«На ряду с этим имеются публикации об омоложении рака гортани, который выявляют в средней возрастной группе, а также среди детей, чаще на фоне папилломатоза гортани (разрастание папиллом на слизистой гортани. — Прим. ред.», — пишут авторы статьи.