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«Я был жив, но я не жил»: впервые в мире мужчине, больному раком, полностью пересадили гортань

Врачи клиники Майо пересадили пациенту гортань, глотку, верхнюю часть трахеи, верхнюю часть пищевода, щитовидную и паращитовидные железы, кровеносные сосуды и нервы.

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рак гортани
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11 лет назад американец Марти Кедиан узнал, что у него хондросаркома гортани — редкая форма рака горла. С тех пор он перенес десятки операций, после которых потерял способность говорить, не мог нормально дышать и глотать.

Несколько лет назад мужчине провели трахеостомию, чтобы он дышал через отверстие в шее, но это лишь усложнило его жизнь.

«Я был жив, но я не жил, — говорит Марти. — Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя странно. Поэтому никуда не выходил».

А потом врачи сказали: единственный шанс вылечить рак — сделать ларингэктомию, то есть полностью удалить гортань, включая речевой аппарат. На этот шаг Марти пойти не смог.

«Я не хотел ларингэктомию. Я хотел найти способ, как вернуть себе нормальную жизнь. Нормально дышать, общаться со своей маленькой внучкой. Я хотел читать ей сказки на ночь своим собственным голосом», — говорит он.

В своих поисках мужчина вышел на программу по трансплантации гортани клиники Майо — крупнейшего медицинского и исследовательского центра США. В итоге Кедиан стал первым пациентом клиники, которому сделали полную пересадку гортани.

Операция, в которой участвовали шесть хирургов, длилась 21 час.

«Трансплантация гортани — редкая и сложная процедура, которая проводилась всего несколько раз в мире. Еще более примечательно, что хирургическая бригада провела трансплантацию пациенту с активным раком», — объясняют в клинике.

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Операция включала пересадку гортани, глотки, верхней части трахеи, верхней части пищевода, щитовидной и паращитовидных желез, кровеносных сосудов и нервов.

Трансплантацию провели 29 февраля, но о ее результатах руководитель исследований, доктор Дэвид Лотт рассказал только сейчас.

«Прогресс пациента превзошел наши ожидания, — говорит доктор Лотт. —  Спустя четыре месяца после операции Кедиан может говорить, глотать и дышать самостоятельно».

По словам врачей, пациент восстановил уже около 60% своего голоса. Такого результата они ждали не раньше, чем через год.

«Он по-прежнему говорит тем же голосом и с бостонским акцентом, что и до рака», — говорит доктор Лотт — Он также может есть гамбургеры, макароны с сыром — почти все, и при этом глотает без проблем. Его дыхание также продолжает улучшаться».

Но, конечно, главной целью врачей было излечить Марти от рака, и они это сделали. Правда, пока мужчина по-прежнему ходит с трубкой в горле — ее удалят, когда Кедиан полностью восстановит нормальное дыхание.

Симптомы рака гортани

  • Кашель.

  • Изменения голоса, такие как охриплость или нечеткость речи.

  • Проблемы с глотанием.

  • Боль в ухе.

  • Шишка или язва в горле, которая не заживает.

  • Боль в горле.

  • Потеря веса.

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По данным научного журнала «Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики», рак гортани составляет 5–7% от всех злокачественных новообразований. Чаще заболевание развивается у лиц мужского пола (96%), а средний возраст умерших составил 64,5.

Главными причинами рака гортани называют курение, работу на вредном производстве и плохую экологию.

«На ряду с этим имеются публикации об омоложении рака гортани, который выявляют в средней возрастной группе, а также среди детей, чаще на фоне папилломатоза гортани (разрастание папиллом на слизистой гортани. — Прим. ред.», — пишут авторы статьи.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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