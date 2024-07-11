«Я был жив, но я не жил»: впервые в мире мужчине, больному раком, полностью пересадили гортань

« Он по-прежнему говорит тем же голосом и с бостонским акцентом, что и до рака », — говорит доктор Лотт — Он также может есть гамбургеры, макароны с сыром — почти все, и при этом глотает без проблем. Его дыхание также продолжает улучшаться».